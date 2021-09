La diversificación alcanzada por paipperos se lució en una gran feria en Belgrano

Compartir

El Instituto Provincial de Acción Integral al Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) cumplió 25 años ayer y lo celebró en General Belgrano con la presencia del gobernador Gildo Insfrán.

Esta política revolucionaria e integral para las familias agropecuarias formoseñas es desde lo productivo uno de los ejes fundamentales del Modelo Formoseño.

En el marco de los festejos en horas de la mañana se organizó una gran feria que expuso la diversidad de la producción primaria formoseña y sus derivados, cuyos alimentos se encuentran en las distintas regiones que comprenden el extenso suelo provincial.

Más de 25 stands montados alrededor del predio de la Desmotadora Oficial de la localidad, ubicada en la intersección de las rutas nacional N° 86 y provincial N° 23, epicentro del acto central conmemorativo, exhibieron el trabajo logrado por las familias agrícolas.

Esto permitió a la comunidad de esa localidad y otras vecinas observar la evolución paippera que además abastece a los programas estatales como Soberanía Alimentaria Formoseña y el Plan Nutrir, entre otros.

Miguela Benítez de la localidad de El Espinillo, sostuvo que desde que existe el PAIPPA le va muy bien en la cosecha de verduras.

Dijo que recibe desde las semillas, el asesoramiento y la capacitación por parte de técnicos del organismo, lo que permitió aprender la elaboración de escabeches y pickles caseros, significando que “es una muy linda experiencia”.

Cambio radical

A su turno, Juan Carlos Rajoy, riachense dedicado desde hace dos años a la agricultura familiar, contó el cambio radical que tuvo en su vida el PAIPPA.

“Un amigo de la Municipalidad local me incentivó para que comenzara en esto. Antes trabajaba en la construcción, hoy me siento muy feliz trabajando con mi familia en la chacra, tengo cinco hectáreas”, contó muy orgulloso por ser paippero.

“Hago un poco de todo, cosecho cebollita, perejil, achicoria, acelga, mandioca, zanahoria”, entre otros, abasteciendo al Plan Nutrir

“Me va muy bien. Por ejemplo, cuando está en plenitud la producción, llegue a sumar 163 mil pesos en un mes, eso no voy alcanzar ‘ni a palos’ con otra actividad”, acentuó.

Política revolucionaria

Acompañando la exposición, Rolando Presentado, promotor del PAIPPA en Belgrano, también valoró esta política provincial, marcando que en pandemia se continuó trabajando, dando apoyo “con semillas, insumos, preparación de tierra a nuestras familias rurales”.

“Hace 25 años fui uno de los beneficiarios con la caja PAIPPA y hoy gracias a Dios soy productor y me siento orgulloso de acompañar la visión del Gobernador”, dijo emocionado.

Al compartir esta jornada, el emprendedor Carlos Dimitri, dedicado a elaboración de la cerveza de miel con su firma comercial “Regionales Ibarreta”, destacó que “la miel de Formosa es de muy buena calidad, pero la de Ibarreta se diferencia en la humedad, dado que el régimen de lluvias en la primavera es muy bajo y eso beneficia”.

Agregó que “no solamente trabajamos con la miel, sino que siempre se están innovando en productos agregados del valor del polen y la jalea real”.

Resumió por último que en su localidad el productor, además de tener animales vacunos, cerdos, caprinos y de cosechar en la chacra, tiene su pequeña colmena, entonces tratamos de comercializar todos juntos la miel y también de comprar los insumos “por lo que agradecemos el constante apoyo que da el Gobierno en estas acciones”.

Gildo Insfrán

El gobernador Gildo Insfrán que encabezó el acto conmemorativo inició su alocución llamando a que lo acompañen en el escenario los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos-Formosa para las elecciones generales de noviembre próximo: Ramiro Fernández Patri, Elena García, Adrián Areco y Cristina Mirassou.

“Ellos y ellas representan a este modelo de provincia”, destacó, dilucidando: “no se confundan con los mensajes mentirosos de otros sectores, que lo primero que hicieron cuando les dieron la posibilidad de la precandidatura fue ir a sacarse fotos en la Capital Federal con los porteños, (Mauricio) Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y todos sus secuaces”, en directa alusión al candidato de Juntos, el exjuez federal Fernando Carbajal.

Luego, recordó que cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitara Formosa el 28 de mayo del año pasado “dijo que el PAIPPA tenía que ser replicado en toda la Argentina y hasta hoy lo critican”, recalcando que “el Modelo Formoseño tiene que ser el ejemplo de todos”.

Tajante, reprobó a su vez que “los porteños, que no saben lo que es plantar una lechuga, quieran venir a indicarnos lo que tenemos que hacer”, y arremetió llamándolos “zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino”.

Aclaró aquí que lo manifestaba “sin temor, con toda claridad, porque yo sé que el pueblo formoseño es agradecido y esclarecido”, agregando que “desde la frontera norte de la Patria, vamos a seguir sembrando la semilla y la luz de la esperanza y la fe para el pueblo argentino que hoy tiene la cabeza gacha”, porque “en Formosa no se rinde nadie”, robusteció.

“No fue magia”

En otro tramo de su discurso, el gobernador Insfrán subrayó que todo lo concretado desde el Modelo Formoseño “no fue magia, como suele decir Cristina (Fernández de Kirchner)”.

“Aquí hubo sangre, mucha gente que ha sido privada de su libertad, muchos que hoy ni sabemos dónde están porque figuran como desaparecidos por el solo hecho de pelear por un pedazo de tierra en un lugar donde sobraban, pero la ambición de quienes gobernaban impedía que el pequeño productor sea propietario en su propia provincia”, puso de resalto en referencia a la lucha de las Ligas Agrarias, elogiando a la actual diputada nacional del FdT-Formosa Nelly Daldovo y al coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Carlos Sotelo.

En ese sentido, rememoró que cuando lanzó el PAIPPA, “solamente producía una parte de la provincia y en el resto era imposible”, además de que “no había caminos, energía eléctrica, comunicación, escuelas, hospitales ni centros de salud”.

“Y hoy, con qué orgullo pasaron 25 años”, acentuó el Gobernador, considerando que ello “es poco cuando se habla de la transformación y de un proceso revolucionario que ustedes comprendieron, acompañaron y lo van a seguir haciendo”, dirigiéndose a los paipperos presentes.

Y avanzó: “es una revolución permanente. Esto no para, no estemos conformes nunca con las metas que vamos logrando, pues siempre hay nuevos desafíos”.

En este punto, mencionó al Programa Soberanía Alimentaria Formoseña, realzando que el mismo “está indicando el camino, el norte que tenemos que seguir, por cuanto recién cumplirá su misión cuando no se vean más camiones que vienen de otras provincias trayendo cosas que nosotros podemos producir en nuestra propia tierra”.

