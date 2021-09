Florencia Peña habló tras la acusación de Marcelo Mazzarello

Compartir

Linkedin Print

Marcelo Mazzarello sacudió las redes sociales con una fuerte acusación contra Florencia Peña. “¡El poder que da visitar a AF (por Alberto Fernández) mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K. La ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno”, disparó Mazzarello en Twitter. Y cerró el mensaje dando cuenta de su proceder con respecto a esta denuncia: “¿Voy a Inadi? No. ¿Gremio? No. ¿Justicia? No. TW”, dijo para explicar por qué lanzó su acusación en dicha red social.

El film en cuestión es la adaptación cinematográfica de “Más respeto que soy tu madre”, que comenzará a rodarse a mediados de octubre bajo la dirección de Marcos Carnevale y con producción de Pampa Films. En cuanto explotó el tweet de Mazzarello, desde el entorno de Peña dijeron que esto era “un tema de Pampa Films”, subrayando que se trataba de “una decisión de producción”.

Un día después, Florencia finalmente dio su palabra. “No voy a salir a contestar cuestiones que tienen que ver con operaciones de operaciones de operaciones… Estamos haciendo una película muy grande, que cuando pasó todo lo de la operación del presidente, Olivos, bla, él salió a hablar en contra mío en varios lugares, entonces ahí a la producción se le prendió la alarma”, comenzó a contar la actriz.

“Esto es lo que me cuenta la producción: lo querían a él, para que haga del personaje de mi marido. Entonces, ellos me preguntan qué quiero hacer. Y yo digo: ‘Chicos, yo no soy la que lo voy a decidir. Dejemos que baje un poco el agua, supongo que hablaremos’”, dijo Florencia en una entrevista con el programa A la tarde (América). A su vez, se encargó de remarcar que “con Marcelo trabajé muy bien y yo no soy una actriz que bajaría jamás a un actor por la ideología, no echo gente. Llevo 40 años haciendo lo que hago. Me respalda quien soy y como soy. Busquen un archivo mío atacando a un compañero. Es algo que jamás haría”.

“En el momento en que él me maltrató, yo estaba muy mal y ni siquiera salí a contestarle. Yo soy una mina que no me cago en el laburo de nadie jamás. Mis mejores amigos piensan de manera opuesta a mí. No me corran con la ideología porque la persecución es al revés. Yo no soy la que persigo. Yo no me senté en los canales a hablar mal de ningún compañero, nunca. Y si tengo algún problema con algún compañero, lo charlo. Yo hubiera esperado que él me llame”, se lamentó Florencia en la nota.

“Me tengo que cuidar un poco, por eso decidí correrme ahora de Twitter. Es un lugar donde hay gente que no es gente, ya sabemos. Hay mucho call center”, agregó. Asimismo, volvió a dejar en claro que se trató de una decisión de producción: “Soy protagonista de una mega película en la que, entiendo, me quieren cuidar. Y eso es todo. Ahora, que yo eché a alguien… La verdad que me excede”, dijo Peña.

Además dijo que no va a llamar al actor y adelantó qué medidas tomará al respecto: “Estoy un poco cansada de defenderme, no me quiero defender más. Me banco ser como soy, porque parte de ser como soy es la vuelta de lo que eso tiene. Lo que no me banco es que me difamen. No me banco la agresión, no me banco el maltrato. Lo que dijo es gravísimo. Es una difamación gravísima, no tiene una sola prueba. Le voy a mandar una carta documento, no lo voy a llamar nada”.

“Yo trabajé con él en mi pico de militancia. Me da igual lo que piense él. Yo soy amiga de Marley, que no piensa opuesto, piensa recontra opuesto a mí. Acá lo que molesta es que nosotros tengamos un pensamiento que no tiene que ver con el establishment. Molestamos. Yo molesto. No tiene nada que ver con la película, ni con el compañerismo, ni con los actores. Lo que le molesta de mí, es mi ideología”, cerró Florencia.

Compartir

Linkedin Print