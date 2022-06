La dura respuesta de JxC a Alberto Fernández por tildar a Macri de «ladrón de guante blanco»

Compartir

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes un acto junto con varios referentes del Frente de Todos, entre ellos Axel Kicillof y Sergio Massa, en lo que fue un intento por mostrar cohesión interna. En ese sentido, el mandatario lanzó fuertes críticas a la gestión de Mauricio Macri al acusarlos de “ladrones de guantes blancos” en referencia a la toma de deuda con el FMI. En redes sociales, los dirigentes opositores le respondieron con fotos y el recuerdo de algunas polémicas que han marcado el tiempo que lleva de mandato.

“Vinieron a hacer obras maravillosas que nunca hicieron”, ejemplificó el Presidente en el inicio de su discurso, en el que acusó al macrismo de hacer negocios en cada acción de gobierno: “Cuando el Estado se hizo cargo de las obras de PPP (los contratos de Participación Público Privada que promovía Cambiemos), los precios bajaron un 70 por ciento”.

Fue la introducción de un mensaje cargado de furia contra la oposición: “Digo todas estas cosas porque esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los medios de comunicación”.

“Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron; que expliquen los parques eólicos, la estafa al Correo, la estafa por los peajes… Estoy esperando que alguna vez la Justicia se dignifique a sí misma y llame a rendir cuentas a los ladrones de guante blanco, a los poderosos”, vociferó Alberto Fernández. A su lado, Kicillof y Massa escuchaban y aplaudían con una mueca de satisfacción.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, compartió el video de Alberto Fernández en el que acusa a la oposición de “ladrones de guante blanco” e ironizó: “¿De qué está hablando, Presidente? ¿De su propia fuerza política?”.

Además, en diálogo con Radio Rivadavia, reiteró: “Está haciendo una proyección. Pensé que estaba hablando del kirchnerismo y de él mismo. Cristina sabe que está hablando de ella y no creo que esto solucione el problema que tienen entre ellos”.

Además, desde el partido enviaron un comunicado en el que calificaron de “patéticas” declaraciones las de Alberto Fernández. “Como profesor de Derecho, debería recordar que la Justicia cita a indagatoria a quienes están imputados por presuntos delitos”, alertaron.

“Señor Presidente, los ladrones de guante blanco, de guante negro o directamente sin guantes, pertenecen a la fuerza política que a usted lo sentó en el sillón de Rivadavia. Dedíquese a gobernar, combata la delincuencia, el narcotráfico, la inflación. No haga más papelones internacionales que humillan el honor argentino”, agregó el PRO.

Diego Santilli, diputado del PRO, agregó: “Si busca responsables del saqueo a la Nación, empiece por su gobierno. De lo contrario, dedíquese a gobernar. Lleva más de 2 años en Casa Rosada y todavía no conocemos su plan”.

“Ya a esta altura lo único que genera usted, Alberto Fernández, es risa, porque le recuerdo que hace una semana compró su inocencia por un delito que cometió mientras miles de argentinos sufrían las consecuencias de la pandemia y sus decisiones. Preocupa realmente tener un presidente tan disociado de la realidad del país. En cada discurso, parece olvidar que su partido gobernó 14 de los últimos 18 años”, sumó desde el mismo espacio, Federico Angelini.

“Qué caradura!”, lanzó Alex Campbell legislador y referente de La Territorial, y agregó: “Acá el único ladrón es usted que le robo 2 años de clases a nuestros hijos, fundió miles de pymes y le robo el sueño a millones de argentinos! (Salvo a los presos que liberó)”.

El diputado Waldo Wolff realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter junto con el hashtag “Ladrones de guantes blancos”, en una muestra de contradicción entre la acusación de Fernández y lo que hizo en su historia política. Por ejemplo, compartió fotos del mandatario con referencias al escándalo por el festejo de cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez en plena cuarentena, archivos junto a Lázaro Báez y el vacunatorio vip.

“Como abogado defendió a Cristóbal López y como Presidente le hizo una moratoria a medida para zafar de la justicia por retener ilegalmente $15.000 millones del impuesto a los combustibles”, remató el radical Mario Negri.

Consultado por las acusaciones del mandatario durante una entrevista televisiva, Cristian Ritondo consideró que sus dichos muestran “el caradurismo que tiene Alberto Fernández que cobija en su Gobierno a quienes tienen que dar explicaciones todavía que no se hicieron con Lázaro Báez”. Y sentenció: “Que dé respuestas sobre lo que pasó durante todos estos años de kirchnerismo donde él fue jefe de Gabinete. El que tiene que rendir cuentas es él”.

El Presidente encabezó un acto en la localidad de Cañuelas y apuntó con virulencia contra el gobierno anterior. El evento tuvo un marcado tono de campaña en el que se buscó mostrar unidad interna y señalar que el macrismo es el rival a vencer

El gobierno nacional intentó mostrar una imagen de cohesión interna en un acto en la localidad de Cañuelas, donde se congregaron Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el ministro de Obras Púbicas, Gabriel Katopodis. A más de un año de las elecciones, el evento, en el que se anunciaba formalmente el inicio de obras en la Ruta Nacional 3, tuvo un marcado tono de campaña electoral.

La línea discursiva de los funcionarios del Frente de Todos fue clara: todos señalaron con énfasis, una y otra vez, que las políticas de Mauricio Macri fueron perjudiciales para gran parte de la sociedad. Incluso se emitió un spot que incluyó unas palabras del ex Presidente, con el objetivo de exponer que fueron promesas que no se cumplieron.

