La emoción de Abel Pintos, tras el anuncio de que será papá: «Mis miedos cambiaron por completo»

“No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiado grande la emoción», escribió Abel Pintos la semana pasada en su cuenta de Instagram cuando anunció que su pareja, Mora Calabrese, está embarazada y que esperan su primer hijo juntos. Ella ya es madre de una niña, mientras que él será padre primerizo.

En una entrevista radial, el cantante manifestó que vive estos días con mucha emoción y felicidad. “Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado», dijo en el ciclo De tu corazón al mío, de Salta. «Muchos amigos me habían dicho ‘el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar’ y tenían mucha razón”, agregó.

El artista también reconoció que se encuentra “hipersensible” y “con las emociones a flor de piel”. «Mis prioridades cambiaron por completo. Mis miedos también cambiaron por completo. Siento haber nacido de nuevo ahora que voy a ser papá”, se sinceró Abel y continuó: “Es todo un proceso de muchísimo aprendizaje para mí. Es una expansión de todo lo que yo conozco de mí. Se expande infinitamente”.

En otro fragmento de la entrevista, la conductora del programa leyó algunas preguntas de los oyentes que querían saber el nombre del bebé y si la pareja tenía alguna preferencia del sexo. Sin embargo, el músico evitó brindar los detalles y dejarlos en su intimidad. “Nuestra alegría era compartir este momento hermosísimo de nuestras vidas porque todo el mundo comparte muchas cosas conmigo. Espero sepan comprender porque siempre fui muy cuidador de nuestra intimidad. Todas esas cosas preferimos guardarlas en nuestra intimidad e ir comunicándolas con el debido tiempo. No es por dejar sin respuesta pero la verdad es que recién estamos cayendo en la cuenta y estamos saboreando cada segundo”, explicó el músico que durante seis años intentó resguardar su relación, hasta que en el último verano, decidió dejar de esconderse y mostrarse con su pareja.

La historia de

amor de Abel y Mora

En junio del 2017, cuatro años después de haber conocido a su novia, Abel Pintos ganó su tercer Gardel de Oro -premio que había obtenido en 2013 y 2014- y le dedicó la estatuilla a su “leona”. Sin embargo, hasta ese momento, el nombre de Mora Calabrese aún no había trascendido. Dos años después, recién en septiembre de 2019, se animó a blanquear su relación a través de las redes sociales.

“¿Vamos a jugar un rato con esto o qué? Vengan esas preguntas”, avisó a sus seguidores que estaba dispuesto a responder sus inquietudes. “¿Es verdad que tenés novia?”, quiso saber un usuario. Sin ánimos de dejar pasar dicha pregunta o de contestar dejando más dudas, afirmó: “Sí”, junto al emoticón de un corazón.

Más relajado, y habiendo hecho pública su relación -aunque reacio a hablar de ello en las entrevistas-, Abel Pintos decidió compartir su amor con sus seguidores y dejar de ocultar a la mujer que hace más de seis años lo acompaña y con quien vive una romántica historia de amor.

Mora Calabrese tiene 31 años, una hija de una relación anterior, y su relación con Abel comenzó a la distancia ya que ella vivía en Resistencia y él debía cumplir con distintos compromisos laborales y sus giras nacionales e internacionales. Luego de algunos desencuentros en sus agendas, decidieron apostar al amor que comenzó en 2013 y que viven sin necesidad de esconderse. Incluso ella, cuando su trabajo se lo permite, lo acompaña a los conciertos que da en el interior del país, así como también a los que brinda en el exterior.