La escena de celos de Luisana Lopilato a Michael Bublé: «¿Quién es esa zorra?»

Llevan más de una década de amor, en la que conformaron su familia con la llegada de sus hijos Noah, Elías y Vida. Sin embargo, ninguna pareja está exenta a los celos, incluso la de Luisana Lopilato y Michael Bublé.

Quien lo hizo público fue el propio cantante canadiense, quien relató la escena que la hizo la actriz argentina durante la entrevista con el programa The Graham Norton, de la televisión británica.

Según relató el artista, la situación tuvo lugar cuando le pidió a su mujer que le diera una opinión respecto de cómo había quedado la versión final de su videoclip del tema Love You Anymore.

Claro que lo que menos esperaba Bublé es que esa simple consulta desatara la furia de la madre de sus hijos. “Lo miró un momento, y les juro que esto es verdad y no me lo estoy inventando, se giró y me dijo: ‘¿Quién es esa zorra del vídeo, Mike?’”, recordó que le preguntó Luisana al ver cómo una mujer le tomaba la mano en la playa.

“Ella es actriz, tiene toda clase de escenas íntimas con cualquiera. Yo sólo estaba en la playa con ella. Creo que apenas nos dimos la mano”, relató Mike, trazando una comparación entre la carrera de ambos.

“Te hizo sonreír Mike. Y yo conozco tu sonrisa real y tu sonrisa para la alfombra roja”, recordó que le contestó su pareja, en medio del reclamo.

Vale recordar que la historia de amor entre ambos comenzó en 2008, cuando ella asistió a ver uno de los shows que él brindó en el Teatro Gran Rex.

“Me compré las entradas y lo fui a ver al teatro. Yo tocaba el saxo y me encantaban sus canciones. Ahí, un chico de la discográfica me preguntó si me quería sacar una foto con él. Yo no hablaba ni una palabra de inglés y él nada, nada de español”, recordó ella tiempo después.

Bublé cuenta que apenas vio a Luisana entrar a su camarín supo que estaba frente a la mujer de su vida, aunque eso suene casi como un cuento de Disney. Así que luego de descartar que el actor que la acompañaba fuera su pareja decidió hacer todo lo que estuviera a su alcance para enamorarla. “Yo me voy a casar con vos”, le dijo esa misma noche utilizando a su traductor como intermediario. Y, a partir de ese momento, empezó a relacionarse con ella vía mail.

“Nunca me pasó con nadie lo que me sucedió cuando la vi. Había una conexión especial”, reconoció él con el correr de los años.

La primera cita se dio varios meses después, cuando Bublé regresó a la Argentina para ofrecer otro show. Sin embargo, no fue una cena romántica, ya que Luisana lo pasó a buscar por el hotel donde se alojaba y lo llevó a comer a la casa de su familia, en Parque Chas. “Mis papás no sabían bien quién era, pero se pusieron la mejor ropa. Para impresionarlo, nos inventamos un mayordomo”, contó entre risas una de las protagonistas de Casados con Hijos.

Luego de varios viajes que unieron Argentina y Canadá, en el 2011 llegó el casamiento, que se realizó en tres partes, entre nuestro país y la tierra natal del cantante. La familia no tardó en agrandarse, y así fue como el 27 de agosto de 2013 nació su primer hijo, Noah. El 22 de enero de 2016 llegó Elías y el 25 de julio de 2018, recibieron a la pequeña Vida.

Juntos en las buenas y en las malas, el matrimonio atravesó su más dura prueba tres años atrás, cuando el mayor de sus herederos fue diagnosticado con cáncer de hígado. Entonces, ambos dejaron de lado sus respectivas carreras para acompañarlo en su tratamiento.

“Es el hombre que estuvo conmigo en las buenas y en lo malo. Atravesamos juntos un dolor inmenso, que muy pocos viven a nuestras edades”, reconoció Luisana al hablar él. “Mi esposa y yo éramos de nuevo felices y volvimos a enamorarnos”, expresó él en su vuelta a los escenarios, tras superar la enfermedad del pequeño.