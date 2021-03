La Fiscalía de Estado apelará el fallo contra el ingreso ordenado y administrado a Formosa

Compartir

La doctora Stella Maris Zabala, fiscal de Estado de Formosa, confirmó que la provincia apelará el fallo de la jueza federal Nº 2 María Belén López Macé, que todavía no está firme y que hace lugar a una demanda de hábeas corpus colectivo contra el ingreso ordenado y administrado al territorio.

La funcionaria explicó que “un reciente decreto presidencial estableció una serie de normativas a las cuales adherimos y, con motivo de esto, fueron presentados varios hábeas corpus”.

“Dimos nuestra interpretación y reafirmamos los protocolos vigentes, marcando que los mismos iban a continuar porque es una facultad que detenta constitucionalmente la provincia de Formosa”, indicó.

Advirtió que el decreto presidencial “a veces se analiza en forma sesgada” desde varios sectores, por cuanto “se consideran textualmente dos o tres cuestiones” cuando el mismo “contiene una serie de principios que son los que reivindicamos como facultad y directriz”.

En ese sentido, la funcionaria manifestó que se toma en consideración la aparición de una nueva cepa de COVID-19 en Brasil, la cual se propaga con mayor rapidez y por lo que la Argentina confirmó el cierre de las fronteras, al igual que muchos países de todo el mundo.

Del mismo modo, señaló que también se tiene en cuenta la cercanía con la República del Paraguay, país que vive una crisis sanitaria con alta ocupación de camas y contagios por coronavirus que no ceden.

“Basándonos en esto y en otros principios que contiene el decreto, entendimos que hay ciertos ítems, particularmente uno que se refiere a casos sospechosos, que genera una laxitud en cuanto a la interpretación”, expuso, planteando de qué manera se podría evaluar como un caso sospechoso a alguien que provenga de una zona con circulación viral.

Evidenció que “la pregunta simplemente no basta, porque la persona puede hasta falsear la información o inclusive pensar que no ha tenido contacto (con un positivo) e ingresar con un PCR negativo, cuando el vector puede estar y manifestarse recién después del séptimo día”.

“Por ello nosotros entendemos que corresponde el aislamiento”, argumentó la titular de la Fiscalía de Estado.

Situación epidemiológica

Remarcó que “vamos a apelar” el fallo de la jueza federal López Macé, porque “la situación epidemiológica no sólo de la provincia, sino del país y el mundo está virando negativamente”.

“Incluso, el mismo presidente Alberto Fernández ha dicho que hay que restringir las salidas al exterior y se debe ser mucho más cuidadosos con las zonas fronterizas por toda esta situación”, apuntó.

Por ello, “entendemos que todavía hay que permitir un cuidado en este aspecto”, ya que “ahora existe un riesgo más grave” debido al contexto regional, nacional e internacional, por lo que “sólo con el PCR no basta”, sino que “hay que conservar el aislamiento”.

No obstante, dejó en claro que en Formosa “se permite el ingreso sin aislamiento a las personas que tienen las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y han transcurrido los 21 días para tener los antígenos necesarios”, al igual que en los casos de “aquellos que han tenido la enfermedad y han generado sus anticuerpos”.

“Estamos preparando la apelación”, recalcó la funcionaria, reiterando que “el fallo no está firme”.

“Todo lo que hacemos desde la provincia tiene el único objetivo de cuidar la salud y la vida de los formoseños”, insistió, marcando que “no buscamos molestar ni perjudicar a nadie, simplemente queremos extremar los cuidados en este momento de aparición de nuevas cepas del COVID-19”.

