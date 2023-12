La hija de Karadagian compartió una foto de su padre con un niño que hoy es un famoso actor

“Titanes en el Ring / Hoy se vuelven a encontrar / Con sus músculos de acero y el poder / de su fuerza sinigual”. Aunque pasen los años, el espectáculo creado por Martín Karadagián en 1962 se mantiene grabado a fuego en la memoria colectiva de los argentinos y la canción se impone ante la sola mención del nombre. Mezcla de proezas deportivas con show teatral, Titanes en el Ring convocó multitudes y fue un fenómeno a varios niveles. Desde sus comienzos en televisión, con audiencias poderosas, continuando por las giras por el país, donde los niños podían ver en vivo y en directo a sus ídolos de carne y hueso y replicados en revistas, figuritas, merchandising y demás productos típicos de estos fenómenos populares.

Desde la muerte del titán mayor en 1991, su hija Paulina se encargó de mantener en alto su legado, ya sea a través de diversas reencarnaciones del proyecto o reviviendo anécdotas, fotos y encuentros de aquella troupe, que integraban entre otros el Caballero Rojo, la Momia Blanca, – y la Negra-, el Ancho Peucelle y tantos más.

En la previa navideña, la productora subió a sus redes una foto retro que marca una pintura de la época. Allí se lo ve a Martín posando con un grupo de niños, una postal típica de cualquiera del antes o el después de sus espectáculos. Con una sonrisa mira al improvisado grupo de fotógrafos que busca cumplir el sueño de tres niños que hicieron un alto en su bicicleteada para guardarse un recuerdo para toda la vida.

Pero Paulina marcó un detalle que hizo aún más jugosa la postal. “Hay un pibito en esta foto que después se hizo muy famoso… Si adivinan no van a ganar nada, pero por lo menos le ponemos onda”, escribió Karadagian en su cuenta de X (exTwitter) para invitar a sus seguidores a resolver el dilema.

A decir verdad, no era tan difícil la cuestión. El niño que posa a la derecha del titán es Diego Peretti, que mantiene la fisonomía a salvo del paso del tiempo ,y casi la totalidad de los internautas arriesgaron el nombre del actor de Los simuladores. “Sí, es nene soy yo”, reconoció Peretti ante la consulta de Teleshow, y puso en contexto la foto con el titán. “Esa foto es a la salida de Canal 13″, agregó el actor. “Yo vivía en San Juan y Lima, el canal tenía la salida por San Juan, lo que era Proartel”, precisó.

Además, Peretti dio más detalles de la fisonomía del barrio, tan bien distinta a la de la actualidad. “San Juan todavía no era avenida, yo bicicletaba y potreaba por el barrio y Martín era un personaje muy popular en esa época. Y la foto se dio en ese contexto”, concluyó.

Si la compulsa no tuvo la intriga esperada, al menos sirvió para revivir anécdotas de los usuarios, que se volcaron a compartir sus propias fotos o encuentros con el ídolo del ring. Entre ellos, se destacó un recorte de la cuenta Radio en papel, especializa en rescatar archivos vinculados al mundo del éter. En una secuencia posterior, se ve a Martín subida a una de las bicicletas, que no sería la de Peretti, en una travesura propia del personaje. El artículo, correspondiente a la revista Gente, sirve para contextualizar la fecha: 27 de abril de 1972, por lo que el actor tenía 9 años al momento del encuentro.