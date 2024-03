«La implementación de la denominada ‘Canasta Básica Energética’ originara graves iniquidades»

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, luego de haber participado de la Audiencia Pública convocada por la Secretaria de Energía a la que no asistió su Titular Javier Eduardo Rodríguez Chirillo y donde, “se expusieron los requisitos de inclusión y de exclusión a la Canasta Básica Energética (CBE), nuevo sistema por el cual, el Gobierno Nacional propone asignar los subsidios, tanto a la energía eléctrica, como al consumo de gas”, afirmó “que la misma significará especialmente un duro golpe a los sectores de clase media, como así también, a todos los usuarios en general”.

Señaló que, la nueva dinámica subsidiaria que propone el Estado Nacional, será muy difícil de cumplir para los usuarios, que deberán sortear todo tipo de requisitos para poder acceder a los beneficios en materia energética, basado en estimaciones de consumo que pueden distar mucho de la realidad, pues ha quedado evidenciado que ni siquiera se respetan los datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Desde el Organismo de la Constitución, se informó que, tras la Audiencia Pública, para el 10 de marzo deberíamos contar con el Informe Final y luego se abre un periodo hasta el 10 de abril para el dictado de la norma con el nuevo régimen y si bien no se va a requerir un nuevo empadronamiento para las personas que ya solicitaron el subsidio, que representan a 10 millones de usuarios que hicieron su presentación en el RASE, los plazos son muy breves.

En este punto, Gialluca criticó los términos de implementación, dado que, teniendo en cuenta la cantidad de información que se debe procesar para determinar quienes califican al beneficio, es difícil de lograr, más aún en un contexto donde la pobreza ronda el 60% y continúa en aumento. También señaló la falta de contemplación para todos los consumidores por fuera de las redes de gas natural, como es el caso de nuestra Provincia.

Con el nuevo esquema, los usuarios de garrafas sociales podrían quedar fuera de toda asignación de subsidios, siendo los citados los más vulnerables. Por otra parte, según los datos que presentó la Secretaria de Energía en la Audiencia Pública, el gasto energético de los hogares en argentina es uno de los más bajos de América Latina, destinando un 3% de su presupuesto, contra un 9,5% de la región y en cuanto al consumo per cápita de electricidad en los hogares, afirman que es el más alto.

En este punto, el Ombudsman Provincial, afirmó que, “estos porcentajes son ideales, pues en la realidad, un grupo familiar viene destinando hasta el 50% aproximadamente de los ingresos para pagar servicios público esenciales de energía eléctrica, gas y agua potable”.

Por último, advirtió que, el pago del subsidio se aplicará por transferencia directa al beneficiario mediante una tarjeta virtual o por CBU o mediante un descuento en la factura; señalando que, esto no garantiza que sea eficiente, pues los usuarios podrían destinar el dinero a otras necesidades y se quedarían sin el servicio de energía, con el agravante de que la distribuidora se queda sin dinero para pagar la energía que le revendió al usuario.