La industria pyme creció 22% en 2021: cuáles fueron los sectores que tuvieron un mayor impulso

La entidad destacó que el 63% de las pymes consultadas elaboraron la situación actual de su empresa como buena o muy buena, igual que en noviembre. También se mantuvo estable, en 69%, la cantidad de empresas de la muestra que trabajaron con rentabilidad positiva.

La actividad de la industria manufacturera pyme aumentó 16,1% anual en diciembre, medida a precios constantes y cerró el año con un crecimiento de 22%, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que se difundió este domingo. Frente a noviembre, tuvo un aumento mensual de 4,2% (sin desestacionalizar). Con ese resultado, la industria creció 3,8% frente a 2019, con seis sectores que ya recuperaron sus niveles pre-pandemia y cinco que no.

Entre los sectores recuperados son: Papel, cartón, edición e impresión (+18,8%), Caucho y plástico (+12,5%), Alimentos y bebidas (+7,4%), Sustancias y químicos (+7,0%), Textil e indumentaria (+3,0%) y Productos de metal, maquinaria y equipos (+0,5%). La producción del último mes de 2021 estuvo traccionada por el consumo de fin de año. Sectores como alimentos, indumentaria, muebles, papel, cartón y productos de caucho y plástico, explicaron el crecimiento.

El uso de la capacidad instalada bajó de 74,3% en noviembre a 72,7% en diciembre (-1,6 puntos) que puntualmente responde a la incorporación de nuevas maquinarias en los rubros indumentaria y papel y cartón, edición e impresión. Hubo empresas que informaron además que debieron tercerizar producción para cumplir con compromisos por tener personal con licencias covid. En relación a diciembre 2020, subió 3,8 puntos.

Según el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) elaborado mensualmente por CAME, el resultado de la producción industrial pyme de diciembre 2021, fue:

Frente a noviembre 2021: creció 4,2%, con 10 sectores en alza y 1 en baja (solo bajó el sector de máquinas y aparatos eléctrico e informática, -2,7%)

Frente a diciembre 2020: creció 16,1%, con 6 sectores en alza y 5 en baja.

Frente a diciembre de 2019: creció 16,4%, con 7 sectores en alza y 4 en baja.

