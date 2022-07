La justicia de Estados Unidos les prohibió a Dalma y a Giannina usar la marca Maradona y las obligó a devolver las redes sociales

Compartir

Fue la Corte Federal del distrito Sur de Florida la que falló a favor de una demanda de la empresa Sattvica, que encabeza Matías Morla. Las hijas no podrán promocionar ni comercializar productos con el nombre de su padre

El 28 de marzo de 2016, Diego Maradona autorizó a Sattvica SA, la empresa que encabeza Matías Morla, para tener los derechos exclusivos de su marca y explotar y comercializar las firmas “Maradona”, “Diego Maradona”, “Diegol”, “La mano de Dios”, “El Diez”, y “El Diego” en Argentina, y en el mundo. Seis años después, en el marco de una batalla judicial que inició tras la muerte del astro en 2020, la Justicia de los Estados Unidos falló en contra de Dalma y Giannina en una demanda por la apropiación de las redes sociales del astro futbolístico.

Así, según el fallo de la Corte Federal del distrito del Sur de Florida con fecha del lunes pasado, la empresa Coolulu LTD y las herederas del Diez deberán devolverle el perfil de Facebook e Instagram a Sattvica SA y tienen prohibido comercializar y hacer publicidad de productos con la marca e imagen de Maradona, ya sea en el sitio web de comercio electrónico DM10 o en cualquier otro lugar.

La sentencia, que lleva la firma de la jueza Cecilia Altonaga, responde a una demanda que inició Morla, presidente de Sattvica SA, el 21 de junio pasado por la “apropiación indebida” de la página de Facebook y el Instagram de Diego y obliga a los herederos a devolver los dominios de las redes sociales. Justamente, en el perfil de IG, que tiene 7,2 millones de seguidores, se advierte la leyenda “administrada por sus hijos”.

Así, los demandados tienen, según el fallo, “prohibido usar, de cualquier manera, la marca comercial ‘Maradona’ o cualquier imitación, incluyendo el uso en publicidad y/o sitios web dentro de los Estados Unidos o en la publicidad que aparece en publicaciones que circulan dentro de los Estados Unidos”.

A su vez, las herederas no pueden “hacer cualquier denominación de origen falso, descripción, representación o sugerencia de que los demandados son la fuente… de la marca ‘Maradona’, sus sitios web o sus servicios”. Tampoco pueden “competir de manera desleal con” Sattvica.

Asimismo, la Justicia de Florida ordenó que “deberán entregar de inmediato y, de lo contrario, transferir el control de la página de perfil de ‘Maradona’ que se mantiene en la plataforma de Instagram, así como de la página web y el dominio, www.dm10.com”.

“Después de la muerte de Maradona los herederos se ‘apropiaron’ de las cuentas oficiales del Diez. En un primer momento servían como ‘homenaje’ pero después se transformaron en una vidriera, con más de seis millones de seguidores, para ofrecer productos con la marca e imagen de Maradona”, explicaron desde Sattvica. Y agregaron que, en ese momento, Morla, junto con las hermanas de Diego, denunciaron esto en la sede de Facebook. Luego, recurrieron a la Justicia.

“Esta sentencia, además, valida la cesión de la marca que se hizo el 30 de marzo de 2016 y que fue inscripta no sólo en Argentina sino también en los Estados Unidos”, subrayaron.

Paralelamente, en el país, Dalma y Giannina y Morla también libran una batalla judicial por el control de la marca, imagen, la voz, el nombre y los pseudónimos de Maradona. La medida apunta a los nuevos contratos que se firmaron posterior a la muerte del Diez, ocurrida el 25 de noviembre del 2020 en el barrio San Andrés de Tigre.

Las hijas de Maradona recalcaron que ellas fueron consideradas herederas en un expediente judicial que tramita en la Justicia de La Plata. Por lo que, para ellas, Morla estaría haciendo un usufructo indebido de la marca. En ese sentido, hicieron saber al juez que a través de la firma Sattvica se autorizó al uso de la marca Maradona en distintos contratos posterior a su muerte.

Lo cierto es que la causa para investigar una denuncia que presentaron Dalma y Giannina por la administración de los bienes sigue adelante, pero sin la prohibición que pesaba para Morla del uso de la firma Maradona.

