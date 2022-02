La Juventus fichó al «Batistuta del Siglo XXI» y le dio la camiseta Nº 7 que dejó Cristiano Ronaldo

Compartir

La Juventus hizo la compra más cara del mercado de invierno europeo para contratar a Dusan Vlahovic, un serbio de 22 años que heredará la dorsal que utilizaba Cristiano Ronaldo la temporada pasada. El club italiano pagó cerca de 80 millones de euros para quedarse con el goleador que viene de triunfar en la Fiorentina.

“El número 7 sinceramente no representa nada para mí. Todos los números en el Juventus son importantísimos, pero lo elegí por ser el más cercano al 9″, dijo Vlahovic en su rueda de prensa de presentación como jugador del cuadro de Turín. “Todos los números en el Juventus pesan, sin duda, pero yo estoy aquí para ayudar al equipo y llegar a nuestros objetivos”, agregó con respecto a la dorsal que el luso usó durante dos temporadas en el elenco italiano.

El delantero se mostró motivado por abrir su nueva etapa y prometió su total disponibilidad al técnico Massimiliano Allegri. Comparado en Italia a talentos internacionales como el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, Vlahovic afirmó que quiere seguir su propio camino y que ya se verá hasta dónde puede llegar.

“Todavía no he visto a (Paulo) Dybala, está con su selección, pero es un gran jugador, esperemos que vuelva pronto. Contamos con muchos grandes campeones, como (Álvaro) Morata, Dybala o Moise Kean”, señaló entusiasmado.

En 2021, el punta de 22 años marcó 33 goles en 43 partidos y en lo que va de la Serie A ya lleva 17 gritos en 21 presentaciones, estadísticas que provocaron que los fans de la Fiorentina lo bautizaran como el Batistuta del Siglo XXI, en recuerdo del histórico artillero argentino.

Vale recordar que Bati estuvo nueve temporadas en el conjunto italiano, en las que coinvirtió 207 tantos (máximo anotador histórico del club), logró un ascenso a la Serie A y ganó dos títulos: la Copa Italia 1996 y la Supercopa de ese mismo año.

Pese a haber vivido semanas complicadas en Florencia por rechazar repetidamente las ofertas de renovación de contrato con su equipo, Vlahovic expresó su agradecimiento al club toscano y a sus aficionados. Además, el flamante fichaje del Juventus se acordó de su ex técnico del Valenci Cesare Prandelli, del que afirmó guardar gran recuerdo como entrenador.

