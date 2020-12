“La legalización del aborto es un triunfo de la marea verde”, destacó Natalia Coronel del Partido Obrero

Compartir

Natalia Coronel, del Partido Obrero, en diálogo con el Grupo de Medios TVO valoró la sesión histórica en el Senado que culminó con la aprobación de la ley que legaliza el aborto en la Argentina, lo que consideró un triunfo “de la manera verde”.

“Fue una movida nacional, decíamos que al aborto lo íbamos a sacar en las calles y así sucedió, Formosa formó parte de esa gran movida nacional y el resto del país también, se vio frente al Congreso lo que fue la gran movida de la marea verde que hoy puede decir que está celebrando un triunfo”, destacó Coronel.

Aclaró en ese sentido que “esta ley no obliga a nadie a abortar, es una de las tantas herramientas legales con las que hoy la mujer puede contar en el caso de que no pueda llevar adelante un embarazo por diferentes situaciones, es una herramienta más dentro de la lista de los derechos de la mujer que fueron conquistados, como es nacional tiene un alcance en todo el país, el otro paso a seguir es la reglamentación y como Partido Obrero vamos a hacerle un seguimiento muy estricto porque si bien salió la ley, también salió con sus restricciones e intervenciones del clero lo cual fue denunciado, va a tener esos obstáculos y trabas con respecto a la reglamentación por lo tanto hay otra lucha con la que hay que continuar en este sentido”.

Señaló además que “la ley tiene una gran amplitud para que se pueda asegurar el aborto tanto para las mujeres desocupadas o para las trabajadoras que tienen una obra social, un servicio de salud donde todos aquellos servicios sean públicos o privados deben asistir ante el pedido de la interrupción del embarazo, eso es obligatorio, en caso de que surja el ideario institucional de que uno de los centros se niegue por una cuestión religiosa o ideológica, se deben hacer cargo de hacer la derivación a otra institución, pero le tiene que asegurar sí o sí de que se va a cumplir con el pedido”.

En ese sentido aseguró que esto está contemplado incluso en obras sociales, “las trabajadoras hacen un aporte a una obra social y como este es un servicio más de salud debe estar incorporado a la lista, es una reglamentación más por la cual vamos a tener que pelear mucho para que urgente se empiece a aplicar, es parte de todo lo que se tiene que hacer a nivel nacional y después hay que hacer una bajada a nivel provincial donde sabemos que va a costar un poquito más, pero no nos vamos a bajar porque ya hemos demostrado que en la calle arrancan los derechos y lo vamos a hacer en Formosa también”.

“El martes en la vigilia fueron muchas mujeres aparte de las organizaciones que participaron y al fin con el proceso de todo este debate comprendieron la necesidad de que este derecho surja para las mujeres que lo necesiten. Debemos celebrar, pero la lucha continúa, quedó muy evidente que esto se gana en las calles, nadie nos regala nada y así debe ser”, finalizó Coronel.

