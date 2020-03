La lista de Boca para la Libertadores: un jugador que puede irse, dos separados y tres joyas

Compartir

Linkedin Print

Con el plantel listo para afrontar la fecha 22 de la Superliga ante Colón en Santa Fe, Miguel Ángel Russo levantó el pulgar para que se publicara la nómina de futbolistas con los que disputará la Libertadores 2020. La fase de grupos del certamen continental que obnubila a todos los fanáticos xeneizes se iniciará este martes con la presencia de su equipo en Venezuela.

El cuadro azul y oro visitará al Caracas venezolano a partir de las 21:30 en el que será su estreno por el Grupo H de la Copa (al unísono chocarán en Colombia Independiente Medellín y Libertad de Paraguay, los otros integrantes de la zona).

Sin grandes novedades en la lista de buena fe, pueden destacarse tres juveniles que vienen haciendo bien las cosas en la Reserva con Sebastián Battaglia. También la aparición de un futbolista que puede ser transferido en cuestión de horas y dos que trabajan de forma diferenciada.

El cuerpo técnico boquense convocó a tres arqueros: Esteban Andrada, Marcos Díaz y Manuel Roffo. Más nueve defensores: Lisandro López, Emmanuel Mas, Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Junior Alonso, Marcelo Weigandt, Frank Fabra, Gastón Ávila y Carlos Izquierdoz.

Entre los once mediocampistas figuró Agustín Almendra, que la semana que viene podría llegar a un acuerdo por su préstamo a la MLS (se habla de la cesión al Inter de Miami del inglés David Beckham). “Nuestros abogados están resolviéndolo”, mencionó el presidente Jorge Amor Ameal sobre la chance de salida del juvenil de 20 años. Si se frustra su adiós, Russo lo tendrá en cuenta para las competiciones locales y la Copa.

Por su parte, el enganche de la Reserva Aaron Molinas, quien también había formado parte de la nómina para la Libertadores del año pasado, fue inscripto. Otros dos chicos categoría 2000 fueron apuntados: el mediocampista Enzo Roldán, que firmó su primer contrato profesional a principios de este mes, y el delantero Pablo Gerzel. Casualmente fueron los autores de los tantos en el 2-2 de la Reserva ayer frente a Colón.

La lista de 30 se completó con Guillermo Fernández, Agustín Obando, Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Iván Marcone, Leonardo Jara, Emanuel Reynoso (volantes), Ramón Ábila, Carlos Tevez, Jan Hurtado, Mauro Zárate, Sebastián Villa y Franco Soldano (delanteros).

Hay dos integrantes del plantel xeneize que quedaron excluidos por diferentes razones. El colombiano Sebastián Pérez, quien tuvo la bendición de Russo para reincorporarse y trabajar a la par de sus compañeros, no está habilitado para ser usado ni en torneos locales ni en copas internacionales hasta junio por su vínculo interrumpido con Barcelona de Ecuador.

Y quien fue apartado por decisión dirigencial (aún no llegó a un acuerdo para extender el vínculo que finaliza a mediados de 2020) es Nahuel Molina, que arrancó el año en la consideración del entrenador pero su conflicto contractual le impidió tener minutos. La CD acercó una nueva propuesta en las últimas horas pero todavía no definió si firmará o se marchará libre en junio.

Si Boca se clasifica a los octavos de final de la Libertadores podrá realizar cinco modificaciones antes de empezar la serie de mata o muere.