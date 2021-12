La llamativa frase de Diego Torres en medio de los rumores de separación de Débora Bello

Compartir

El artista cantó en La peña de Morfi y dejó un rotundo mensaje sobre las relaciones sentimentales y el desamor

Diego Torres y Débora Bello parecía ser una de las parejas más duraderas de la farándula de nuestro país. El cantante y la modelo están en pareja desde hace 17 años y tienen una hija llamada Nina. Sin embargo, días atrás, Maite Peñoñori sorprendió al revelar que había fuertes rumores que aseguraban que ambos están separados.

“Ellos están viviendo en Miami desde hace un tiempo, pero hay rumores que indican que él se habría mudado del hogar que comparten. En redes hay otras señales, como el hecho de que no postean fotos juntos desde junio y ella tampoco lo acompañó a los Grammy que fueron en Las Vegas”, dijo la ex panelista de Los ángeles de la mañana en ese momento.

Sobre la importante entrega de premios de la industria de la música, Peñoñori añadió: “Llama la atención que ella no lo haya acompañado, aunque tal vez tuvo que ver con que su hija es chiquita. Débora le mandó algunos mensajes con buena onda”. Por su parte, Ángel de Brito aseguró: “Me contaron que él se fue a vivir a otro departamento. Es posible que sea una de esas crisis que se pasan y después todo vuelve a estar como antes”.

Diego Torres estuvo en vivo este domingo en La peña de Morfi (Telefe), en vivo y realizó un show donde presentó sus nuevos temas con los grandes éxitos de su trayectoria. Sin referirse directamente a su presente sentimental, antes de entonar uno de sus clásicos, el cantante lanzó una llamativa frase sobre el amor que sorprendió a Gerardo Rozín y Jesica Cirio, conductores del ciclo.

“Ahora viene una vieja canción. De estas historias de amor que siempre terminan mal, ¿No?”. Ante la inesperada frase del artista, se produjo un silencio en el estudio, que el propio Rozín cortó con un: “¡Bueno!”. Inmediatamente, Cirio añadió: “Bueno, es la vida”. Tanto los conductores como los presentes en el programa pensaban que hablaba de su propia vida sentimental y que de alguna forma estaba confirmando su ruptura con la modelo. Sin embargo, el cantante sostuvo: “Es una historia que le pasó a Alexander y me transmitió esta inquietud”.

De esta manera, el músico hacía referencia a Alex Batista, el cubano que es un importante integrante de su banda, y quien estaba a cargo del teclado en el recital televisivo, que recibió la broma del cantante con una sonrisa. Y bromeó: “Porque él siempre termina mal porque es una persona muy complicada. Apáguenle el micrófono, así no tiene derecho a réplica, por favor. ¿Se la querés dedicar a alguien en particular?”.

Diego Torres señaló el nombre del tema que iba a interpretar: “Se llama ‘Sé que ya no volverás’. El tipo estaba convencido de que ya no iba a volver. Ya sabía de lo mal que se había portado, seguramente”, dijo antes de arrancar finalmente con su clásico tema conocido por todos sus fanáticos.

Lo último que se había sabido de la pareja fue la noticia de su romántico casamiento a orillas de la playa, gracias a las fotos que ambos compartieron en sus cuentas de Instagram. “Y un día … ¡Nos casamos! Después de muchos años de estar juntos y de haber armado una familia, como lo imaginamos y lo hablamos hace tanto tiempo, ¡nos casamos! Para confirmar este hermoso amor que nos une, que nos dio la posibilidad de ser familia y abrirnos camino en la vida”, escribió el cantante en un conmovedor posteo los primeros días de marzo del año pasado.

