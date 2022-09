La llamativa reacción de Eliana Guercio cuando intentaron entrevistarla a la salida de la radio

Compartir

Eliana Guercio regresó a vivir a la Argentina con sus hijos para acompañar a su esposo, Sergio Chiquito Romero, quien se sumó hace semanas al plantel de Boca Juniors. A poco de dejar Europa, la pareja del futbolista comenzó a trabajar en El club del Moro, el exitoso ciclo que conduce Santiago del Moro por La 100, en la franja horaria de 6 a 10 de la mañana.

Por el momento, ella solo irá dos veces por semana a la radio ya que su cuarto hijo Luca Gael es un bebé que nació en febrero pasado, en el Sanatorio Otamendi, en la Argentina. Cabe recordar que ellos ya son papás de tres nenas: Jazmín, Chloe y Meghan. En los últimos años, Eliana se dedicó exclusivamente al cuidado de sus hijos.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) la fueron a buscar a la salida de la radio para hablar de su vuelta al trabajo. Antes de pasar la nota, Rodrigo Lussich aseguró en tono irónico: “Es una mujer de buen carácter, como pocas. La fuimos a buscar y nos recibió con una alegría. nos dio un íntimo. Es a todo dar. Se ve que nos adora de toda la vida”.

Además, Adrián Pallares agregó: “Yo me acordé desde cuando nos adora, del Mundial 2014, por cosas que se contaron”. Luego, su colega recordó: “Corría el rumor de enfrentamiento con Roccuzzo, con la mujer de Messi”.

Tras debutar en el exitoso programa radial, Eliana no quiso dar declaraciones al cronista de Socios del espectáculo (El Trece). Al ver al periodista, reaccionó de manera sorpresiva y le dijo: “No, no me hagas nota. Ya di el otro día y me hacen cada pregunta que me quiero matar”. Al ver los dichos de Eliana, Pallares aseguró: “Fue breve. Fue raro. La próxima, seguro, nos habla”.

Respecto al supuesto enojo de la pareja de Romero, Adrián manifestó: “A mí me había llegado que se había enojado por una cuestión de las entradas del Mundial, que llevaba para su familia y para la no familia. Contamos eso y molestó”.

Apenas se conoció la noticia que Chiquito Romero se sumaba al plantel de Boca Juniors se generó un revuelo entre los hinchas. “Creo que es un paso adelante en mi carrera. Es el club más grande de la Argentina”, dijo el arquero en su presentación oficial. Esos dichos generaron el enojo del presidente de Racing Club, que luego de ver al arquero formado en las divisiones inferiores de la Academia, no se quedó callado.

En el medio de polémica, la que se sumó a defender al futbolista de 35 años fue Eliana, quien utilizó sus redes sociales para dar su opinión sobre el regreso de Romero al fútbol argentino, que finalmente fue a Boca y no a Racing. “Basta de mentiras”, escribió en su cuenta de Instagram a través de una historia que sumó luego de poner el video a modo de presentación que hizo el club de la Ribera en sus plataformas. “15 años en Europa, propuestas para venir a Racing: cero. Sí señores: 0. Cero en 15 años. Esa es la verdad”, agregó la esposa del jugador.

