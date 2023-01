La llamativa respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron por Luciano Castro

En una entrevista en Mitre Live, la actriz fue consultada por la reciente nota de Castro, en la que había afirmado que “uno no se separa de una persona para seguir viéndola”.

La semana pasada Luciano Castro dio un móvil para Intrusos (América) para promocionar El Divorcio, la obra de teatro que protagoniza en Mar del Plata junto a Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte. Allí le preguntaron por el éxito de esa comedia y también, claro, por su vida privada.

La periodista Nancy Duré fue quien primero le consultó por la relación con su expareja y madre de sus dos hijos, Sabrina Rojas, y el actor se mostró un tanto nervioso.

Nancy Duré le preguntó al invitado del día sobre un “sincericidio” que Sabrina Rojas había hecho días atrás, en el que manifestó que si no hubiese tenido hijos en común con él “no lo hubiera visto más”. El actor enseguida coincidió con su expareja: “Yo pienso igual que ella. No te separás de una persona para seguir viéndola”, aseguró.

Fue entonces que periodista acotó que antes parecían íntimos amigos y ahora la relación pareciera no ser más así. Luciano Castro respondió: “No, ¿por qué? ¿qué pasó? Son cosas distintas. Todo lo que uno haga en pos del bienestar de los chicos no tiene nada que ver con el tema adultos”.

Flor de la V tomó la palabra e indicó que le parecía que lo llevaban bien al tema de juntarse en fechas importantes. “No entiendo por qué no estaría [bien]. Hay un montón de cosas que se dejan entrever que tienen que ver con los adultos. O hablen con propiedad o callen porque después lo que tiene que ver con los chicos nosotros hacemos la tarea de pe a pa”, manifestó Castro, ya bastante más ofuscado.

“Para los chicos la vida es bella y en eso se trabaja. Eso de que antes éramos amigos y ahora no lo somos, seguramente, ni bien separados era mucho más el diálogo porque teníamos muchas cosas que encauzar y encaminar con respecto a nuestra vida nueva”, concluyó el reconocido actor que hace tiempo está en pareja con Flor Vigna.

A una semana de aquel entredicho, el periodista Juan Etchegoyen, de Mitre Live, le preguntó por esta situación a Sabrina Rojas. “Se vivió cierta incomodidad cuando le preguntaron por vos, porque Luciano dijo ´si nos separamos no es para estar juntos todos los días´, ¿qué pensás de lo que dijo él?”, consultó.

“Él es un ser que…no sé qué decirte, vos charlás conmigo y cualquier pregunta que vos me hagas te la voy a responder con la naturalidad que tengo, hasta si es algo incómodo o que me moleste, pero él es un ser ya de por sí que suele ponerse nervioso y ofuscarse”, respondió la actriz.

Sin embargo, Sabrina Rojas admitió que no sabe por qué su expareja se expresa así. “Si vas para atrás en las notas, es el modo de comunicarse de él, es como que ya no sé, deberías preguntarle a él qué le sucede con esas cosas”, concluyó.

En la actualidad, Sabrina Rojas también está en pareja, con el locutor y conductor “Tucu” López. Ambas parejas se han mostrado juntas en más de una ocasión e incluso se tomaron fotos junto a los pequeños hijos de Rojas y Castro: Fausto y Esperanza. “Tratamos de hacer todo ensamblado por nuestros niños, hay épocas que se puede y otras que no, hay épocas que hay más ganas y otras que menos, los adultos estamos a full con ellos”, afirmó por último Sabrina Rojas.

