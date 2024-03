La localidad de Riacho He Hé ya tiene su propia Delegación Vecinal

Quedó oficialmente inaugurada el viernes a la mañana la Delegación Vecinal de la localidad de Riacho He He, que funcionará bajo la jurisdicción y órbita del Juzgado de Paz de Laguna Blanca.

Fue durante un acto realizado a las 9.30 frente a la flamante dependencia judicial ubicada en calle Silvio Ayala s/n entre avenida San Martín y Alicia de Lebrón.

La ceremonia estuvo presidida por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín, los ministros Ariel Gustavo Coll y Eduardo Manuel Hang y el procurador General, Sergio López.

Asistieron jueces de paz y delegados Vecinales de localidades situadas en ese sector de la provincia, magistrados, funcionarios y empleados judiciales, facilitadores judiciales, el intendente del pueblo, Ramiro Figueredo, concejales, funcionarios policiales, autoridades educativas y vecinos del lugar.

En el inicio del acto se entonaron las estrofas de los himnos Nacional y Marcha a Formosa, luego formuló el discurso inaugural el doctor Alucín y, finalmente, se realizó el tradicional corte de cintas y una recorrida por la Delegación Vecinal que estará a cargo de Numidia Antonia Monges.

Más cerca de la gente

Al hablar en la ceremonia, el presidente del STJ, agradeció de manera especial la presencia de autoridades y pueblo de Riacho He He a un acontecimiento de enorme trascendencia para el Poder Judicial de la provincia, que con acciones de esta naturaleza “extiende sus brazos hasta una comunidad” que necesitaba una lugar donde los pobladores puedan ser escuchados, atendidos y contenidos ante un problema o conflicto o, simplemente, cuando requieran hacer un trámite acorde a la competencia de la Delegación Vecinal.

El magistrado puso en valor la importancia de esta “sucursal de Justicia” porque a partir de ahora los vecinos ya no tendrán que trasladarse hasta Laguna Blanca o Clorinda, como lo venían haciendo, para poder concretar algún tipo de diligencia, trámite o plantear una acción legal.

“Vivimos tiempos muy difíciles en términos económicos y con esto estamos haciendo nuestro aporte para que los vecinos puedan encontrar un lugar cercano a donde recurrir sin tener que hacer gastos de traslado a otras localidades o de diferente índole para realizar alguna diligencia legal. Ahora tienen una Casa de Justicia cerca de su lugar de residencia”, enfatizó el doctor Alucín, quien hizo hincapié en el concepto de acceso a Justicia hecho realidad cada vez que se habilitan dependencias judiciales que están “muy cerca de la gente”.

“Estamos orgullosos y satisfechos con esta inauguración”, remarcó el titular del Superior Tribunal, quien aprovechó la ocasión para agradecer a las autoridades municipales, a la Policía y a todos los que hicieron su aporte y colaboración para convertir este proyecto en realidad.

Por otra parte, exhortó a llevar adelante una tarea conjunta y en equipo, como forma de poder alcanzar los objetivos trazados. “Esto debe ser a partir de ahora un trabajo armonizado con el acompañamiento de toda la comunidad, de la Policía, del pueblo en su conjunto”, enfatizó Alucín, indicando que los resultados y los frutos que puedan obtenerse redundarán en “beneficio de todos”.

“Valió la pena el esfuerzo, valió la pena todo lo que se hizo”, significó y garantizó que el Poder Judicial seguirá por la misma senda buscando siempre estar cada vez más cerca de su comunidad. “No vamos a bajar los brazos para que la Justicia esté cada vez más cerca de la gente”, insistió y cerró su exposición evocando a uno de los primeros pobladores y fundadores de Riacho He He, el vecino Simeón Gómez. “Desde donde esté él estará asistiendo orgulloso y feliz por lo que hoy estamos inaugurando”, concluyó.