La madre de Chano Moreno Charpentier habló a corazón abierto sobre la adicción de su hijo

Marina Charpentier será la protagonista de Seres libres, el ciclo de Gastón Pauls que pone el foco en las adicciones y su rehabilitación. La mujer había pedido ayuda al actor horas antes del incidente protagonizado por el ex Tan Biónica.

A más de un mes del confuso hecho en el que fue baleado el músico Chano Moreno Charpentier, su madre, Marina, hablará con Gastón Pauls en Seres Libres. El ciclo que el actor conduce en Crónica TV, se caracteriza por entrevistar a reconocidas personalidades de nuestro país que atravesaron diferentes tipos de adicciones, o a familiares que han tenido que enfrentarse a situaciones límites frente a un ser querido que es víctima de una adicción.

En ese marco, este viernes a las 22 se emitirá la charla que tuvo con Marina, que ya había acudido en su ayuda en la semana previa al hecho que casi le cuesta la vida. En el adelanto, se ve al conductor y a la mujer en un ambiente íntimo y cálido, más luminoso que la habitual escenografía que ofrece el programa. “Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción. Y con la pandemia ha sido un año muy duro para todos los adictos, y (mi hijo) ha estado complicado, no ha estado bien. Yo estaba todo el tiempo tratando de ver qué más podía hacer porque él ha estado internado y ha hecho miles de tratamientos”, cuenta la mujer en parte del diálogo con Pauls.

Chano estuvo internado en el Sanatorio Otamendi, donde fue operado de urgencia y permaneció unos días en terapia intensiva con uno de sus riñones, el páncreas y el bazo afectados por el disparo. Con un video celebró su alta el 12 de agosto y desde entonces continúa su recuperación en un centro terapéutico de la provincia de Buenos Aires. Hace unos días, su tío, Esteban Charpentier, lo visitó en la clínica y mostró la primera imagen desde su internación: una foto en la que se los ve abrazados y sonrientes. Además, le regaló el libro Lo que el viento se llevó. La imagen está acompañada con el siguiente mensaje: “Mirá quién lee el libro”.

Durante los primeros días de Chano en el Sanatorio Otamendi, cuando su estado de salud era crítico, trascendió una comunicación entre Marina y Gastón, que el propio conductor de Seres libres hizo pública con la autorización de la mujer: “Estoy en contacto con la madre de Chano, desde dos días antes de la tragedia, me dijo, mientras hablamos, que yo contara en el programa algunas situaciones ¿para qué? Para que no haya grietas, para que no haya peleas, porque esta pidiendo aceptación, ojos abiertos, corazones abiertos de la sociedad, para dejar de tirar culpas a otros. Gracias Marina por esta lucha. Hoy estás siendo ejemplo para un montón de padres, hermanos, parejas, de hijos, de hijas, que están sufriendo el consumo y la adicción de un pariente”, señaló el actor en su programa.

Luego, contó que recibió un llamado de Marina pidiéndole ayuda y contando que había tratado de internar al ex líder de Tan Biónica dos días antes de que fuera baleado. “Le mandé un mensaje a Chano con muchísimo respeto, me respondió ese mensaje y quedamos en hablar el día domingo. Yo había hablado con gente para ver si podíamos internarlo o acompañarlo de alguna manera ese momento crudo que estaba viviendo”, contó y lamentó que el llamado no hubiera llegado. “Después ocurrió lo que ocurrió y Marina me decía: ‘Compartilo para que el que está del otro lado pueda pedir ayuda porque sino es tarde, pedir ayuda y levantar la mano, porque sino la tragedia está a un centímetro de tu vida´”, completó.

En la madrugada del lunes 26 de julio el ex líder de Tan Biónica protagonizó un violento episodio en la casa que estaba habitando desde hacía un par de semanas, en el Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, sobre la Ruta 39. Según el reporte elevado a la Justicia por aquellas horas, en medio de un presunto episodio de salud mental, el músico agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a Facundo Amendolara, un efectivo de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar, que le disparó y lo hirió en el abdomen.

Luego de que los medios se hicieran eco dela notica, Marina desmintió que su hijo la haya querido agredir. “No tuvo ningún brote psicótico, tuvo un cuadro de excitación psicomotriz. En ningún momento atacó a nadie con ningún cuchillo, no intentó agredir a nadie. Él solo se lastimaba a sí mismo. Había enfermeros y policías, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivos”.

