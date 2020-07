La Municipalidad apostará al “ecoturismo” y al turismo interno una vez que se habiliten más actividades

Compartir

José Delguy, Subsecretario de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Formosa, visitó el piso de “Expres en Radio” donde habló de diferentes temas, entre ellos de cómo trabajan en la ciudad acompañando al vecino, teniendo en cuenta que por la pandemia de coronavirus, las actividades de turismo que estaban en auge, están paralizadas.

“Se han frenado muchas actividades que eran de espacio público, al aire libre, en esta situación de pandemia si hay algo que hemos hecho con la gestión del intendente Jofré fue buscar la manera de estar siempre cerca del vecino y en los barrios es por eso que todas las áreas, el personal fuimos armando distintos equipos como para adecuarnos a la situación y estar presentes, una de ellas es en este proceso de modernización de la Municipalidad hemos dispuesto casi todo el personal de Deporte, Cultura y Turismo incluso del museo para hacer un relevamiento de los barrios y determinar una radiografía completa de la situación de la ciudad en cuanto a levantar distintas situaciones e incluso intercambiar con los llamados del call center, La Muni Digital que es una aplicación interna que está teniendo el Municipio y que llevó a que las obras que no tenían cartel, baches en la vía publica, locales habilitados o que faltan por habilitar se los está asistiendo casa por casa para poder brindarles toda la información y a su vez acercarles todas las herramientas que tiene el municipio para cumplir con ellos”, explicó.

“Una de las situaciones diarias es sumarnos a distintas actividades para poder ir asistiendo y poder cumplir en esta situación de pandemia con cada vecino, pero no obstante a eso usando las herramientas tecnológicas a través del streaming, las redes sociales, los distintos canales que tiene el municipio brindando las actividades de deportes, de cultura y de turismo”, acotó.

En cuanto al registro fotográfico de los arreglos que realizan, explicó que “la tecnología hoy nos sirve para utilizarla de la mejor manera y cumplir con el vecino, en este caso un vecino que llama al call center y pide algo de electrotecnia por ejemplo, le llega directamente del Centro de Atención al Vecino un mensaje a través de la aplicación al director que ya va teniendo la hoja de ruta para trabajar al otro día, en ese caso las herramientas tecnológicas están hechas para servir y desde el día uno lo que nosotros quisimos y queremos hacer es servir al vecino de manera constante y esta aplicación cumple esa función, todos los reclamos tienen su foto y una vez cumplida se saca el mismo funcionario o empleado de la Municipalidad la foto que llega al Centro de Atención y es avisado el vecino que se está cumpliendo con su pedido”.

Respecto a la organización para mejorar las calles de la ciudad, sobre todo las de tierra, reconoció que “el estado de las calles hoy en distintos puntos de los barrios vi distintas publicaciones sobre el estado de la situación de calles, Formosa tiene más de 3500 calles de tierra, eran 4 mil pero vamos pavimentando y haciendo ripio, sabemos muy bien que al tener tantas calles de tierra y al haber precipitaciones y si no se mantienen en un lapso constante van a terminar en un deterioro del estado de las mismas, sumado a que también ingresan camiones a los barrios y las van rompiendo. En muchos otros municipios de distritos del país donde presentan calles en mal estado, de barro o de ripio, en momentos donde llueve no permiten ingresar camiones o vehículos de alto porte, en nuestro caso hay que tener en cuenta que son muchas las calles, es poca la maquinaria de la Municipalidad para cumplir un 100% en el momento que llueve, pero en el trabajo municipal venimos haciendo ese trabajo de hormiga donde armamos la hoja de ruta, planificamos la ejecución del trabajo y cumplimos con el estado de las calles que es una situación que ya viene de hace muchos años y nosotros desde la gestión del ingeniero Jofré lo que quisimos hacer desde el día uno fue equipar la Municipalidad porque estaba bastante vasta de equipamiento para el tratamiento del suelo”.

Asimismo aseguró que “nosotros para el municipio abrazamos la política para hacer una transformación de la ciudad y desde el día uno lo que nos pidió el intendente Jofré fue transformar la ciudad para hacerla más igualitaria y equitativa, entrarnos en algo mucho más social, en lo cultural, deportivo, turístico, tener esa sensibilidad con nuestra gente. Lo que siempre nos dijo el intendente es que tenemos que estar cerca del vecino, que salgamos a los barrios y si hay algo que venimos haciendo es ir sobre ese sendero del trabajo y de estar con el vecino”.

En cuanto a la vuelta de los eventos tan concurridos que realizaban por ejemplo en el Paseo Ferroviario, expuso que una vez que pase esta situación de salud, se volverán a hacer. “Sabemos que hay un horizonte después de la pandemia, el vecino aceptó la gestión del intendente Jofré, si bien el que hace siempre se equivoca y de eso salen errores, siempre tratando sobre el sendero del hacer y del seguir para adelante es donde nosotros sacamos la bandera de esta gestión, en ese caso vamos a seguir sobre el mismo sendero, el horizonte de una ciudad con un perfil turístico, hay que ir cambiando la forma de hacer, el trabajo y estar en este contexto mundial donde se están planteando distintas situaciones, nosotros desde el lado cultural, de eventos, de contención es algo que tenemos que mantener y pese a no tener eventos tan grandes con gente aglomerada, hemos hecho eventos de manera virtual para por lo menos llevarle esa gota de aliento al vecino, estar con el vecino cerca manteniendo esa tradición nuestra, vamos a seguir usando la tecnología y en estos tiempos que se vienen donde haya una decisión del gobierno de la provincia a través de la comisión del Covid-19 donde se puedan habilitar otras actividades, creemos nosotros que el sendero es a través del ecoturismo, del turismo interno por eso estamos trabajando fuerte en los protocolos que nos han presentado y tratar de reactivar el sector a través de las medidas nacionales con la inyección de dinero para que así a su vez aumente el índice de consumo”.