El Municipio tomó posesión de la empresa Crucero del Sur; UTA tomó los talleres

La Municipalidad de Formosa a través de su área Legal y Técnica explicó que la toma de posesión de la empresa Crucero del Sur, concretada en la mañana de este lunes, se hizo de manera legal, tal cual está expresado claramente en el artículo 59 del Pliego de Bases y Condiciones y que además fue reconocido recientemente en el fallo de la justicia local.

Se informó asimismo que la toma de posesión está contemplada para realizarse por un plazo determinado y “de ninguna manera la Municipalidad pretende hacerse cargo de manera definitiva de la prestación del servicio, la toma de la empresa prestataria es provisoria y permitirá brindar un servicio de transporte durante un tiempo determinado, cuyo objetivo central es generar una etapa transitoria que permita normalizar el servicio al transporte público de pasajeros”.

“Esta acción, se lleva adelante en medio de una situación compleja del transporte público de pasajeros que tiene sin servicio a los más de 50 mil usuarios hace más de 30 días, hoy, verdaderos rehenes de esta coyuntura, entendiendo que se trata de un servicio esencial”, precisó.

En este sentido y tal cual lo expresaron desde el área “se toma esta decisión con la firme convicción de que primero están los usuarios, después los trabajadores y por último la empresa”.

“Esta decisión, absolutamente necesaria se lleva adelante con el solo objetivo de comenzar a trabajar en una alternativa que devuelva el servicio a los vecinos y vecinas, más aún teniendo en cuenta que la firma se retiró y no existe un interlocutor para continuar trabajando a través de un diálogo serio y responsable”, refirieron desde al área Legal y Técnica.

“Vale aclarar que con esta decisión, no se está cercenando ningún derecho de los trabajadores de la empresa, ya que ellos también son víctima de esta paralización no pudiendo llevar el sustento diario a su familia. Es más, con esta acción los bienes de la firma quedan resguardados como garantía y los trabajadores podrán continuar por la vía legal con los reclamos que ellos consideren pertinentes”, se afirmó.

Cabe indicar que tras la presencia de funcionarios municipales en la empresa, hubo enfrentamientos y corridas por la virulencia en el lugar.

Tregua

Este medio pudo saber extraoficialmente que existe una tregua entre la Comuna y la UTA para tratar de llegar a acuerdos que permitan, de una vez por todas, restablecer el servicio de transporte de pasajeros. Afirman que una vez logrado el objetivo de brindar servicio a los vecinos, se trabajará para solucionar los problemas de los trabajadores.

Desde la UTA

El secretario general de la UTA, Diego Mendoza en contacto con el Grupo de Medios TVO señaló que no dejarán que la Comuna o la empresa lleven los coches del lugar.

Mendoza comenzó diciendo: “hace más de un mes que nuestros días son muy malos porque venimos viviendo una situación muy difícil porque la empresa nos ha dejado en el total abandono, la Municipalidad ante está situacion tambien que quiere tomar medidas que por ahí entendemos que vulneran el derecho de los trabajadores, así que hoy y ya como habían anunciado públicamente que iban a venir a ver en qué condiciones estaban los coches en los galpones, nos hemos convocado y en asamblea se ha resuelto la toma también de la empresa a partir de ese hecho”.

“No vamos a dejar que la Comuna ni la empresa saque ningún vehículo hasta tanto nos abonen todos los sueldos más el bono. No es que no queremos trabajar, solo buscamos que tras un mes de paro nos paguen todos lo que nos debe y salimos a trabajar y no importa quién esté al frente de los colectivos”, acotó.

Asimismo, indicó “días atrás habíamos rechazado el planteo del normalizador de Crucero del Sur, Fabián Cáceres porque nos habían ofrecido cobrar unos 250 mil pesos, le habíamos pedido en ese momento que se mejore la oferta, pero hoy ya no queremos nada de eso, directamente pedimos que se nos pague lo que nos deben y salimos a trabajar, eso es lo que pedimos”.

“Estamos abiertos al diálogo, pero en algún punto ya cansa el mismo cuando no hay soluciones, yo creo que todos sabemos como se ha originado este problema y si vamos a hablar hablemos de las soluciones”, remarcó.

Carta al Gobernador

Consultado acerca de si desde el gobierno provincial han tenido algún tipo de respuestas a la carta impulsada desde el sector para el Insfrán señaló que quizás sea muy prematuro esperar por una respuesta porque el comunicado salió hoy (por ayer) en los medios de comunicación. “Estamos a la espera de alguna respuesta al respecto y ojalá la solución venga por ahí”.

“Tenemos entendido que los dueños de la empresa estarán en Formosa mañana (por hoy) y esperamos que vengan con algún tipo de respuesta”, puntualizó.

La Policía reestableció el

orden en el predio de la

empresa Crucero del Sur

Efectivos de la fuerza provincial intervinieron en un incidente que se produjo ante la llegada de un grupo de personas que pretendieron abrir el portón de acceso de la empresa Crucero del Sur, los choferes que se manifiestan en el lugar hace varios días se opusieron, lo que causó un forcejeo; no hubo personas lesionadas.

Alrededor de las 14:30 horas de este lunes, se recibió una llamada a la línea de emergencias 911ECO, solicitando presencia policial en la empresa Crucero del Sur, ubicada en la avenida Néstor Kirchner y Paraíso del barrio La Paulina de esta ciudad, por un desorden.

Rápidamente se dispuso que un número importante de efectivos de la Comisaría Seccional Octava, Comando Radioeléctrico Policial, dependencias de la Unidad Regional Uno y del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) acudan al lugar para verificar el requerimiento.

En el predio de la empresa, los policías se entrevistaron con referentes de la Dirección de Transporte de la Municipalidad y con el secretario general de la UTA, quienes informaron que las personas que generaron el inconveniente, ya se habían retirado.

Según expresaron, momentos antes llegó un grupo de seis personas en un camión, descendieron y pretendieron abrir o tirar el portón de acceso ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner.

Producto de esa situación, se generó un forcejeo entre los choferes y ese grupo de personas que pertenecen al municipio capitalino y luego se retiraron del lugar, estableciéndose la tranquilidad y el orden público.

Por lo sucedido, el personal de la Comisaría jurisdiccional realizó las diligencias procesales correspondientes, y se solicitó a los referentes su máxima colaboración para que el trabajo que se debe realizar en los próximos días se realice en buenos términos.

Al respecto se inició una causa contravencional por diversas infracciones del Código de Faltas de la Provincia de Formosa.

En el lugar, se implantó un dispositivo de seguridad policial preventivo, desplegándose recursos humanos y logísticos para evitar que se produjeran nuevos incidentes.