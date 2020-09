La Nación, privados y municipales trabajan para que haya temporada de turismo de verano

Compartir

El Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep) trabaja para que haya temporada en los centros de veraneo, con la situación epidemiológica del coronavirus como variable final, mientras el sector hotelero-gastronómico dice estar preparado y espera definiciones sobre conectividad terrestre y aérea, y en Mar del Plata se ajustan a los protocolos sanitarios y dependen de la llegada de los turistas.

Sobre estas cuestiones convergentes para el ya cercano verano, Télam consultó a Inés Albergucci, subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Ministerio de Turismo (Minturdep); a la presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Graciela Fesno, y al presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur) de General Pueyrredón, Federico Scremin.

La funcionaria del Minturdep, quien oportunamente había manifestado a Télam que tras impulsar el turismo posible durante la temporada invernal, esa cartera trabaja ahora para que los destinos balnearios tengan su temporada de verano, advirtió que “nuestro norte y nuestra variable, que siempre define esto, es la situación epidemiológica”.

“Entendemos que la reactivación va a ser primero dentro de nuestro país y, en este sentido, también se habla de este turismo de cercanía e interprovincial y demás”, explicó Albergucci, y precisó que uno de los puntos de esa tarea se refiere “a lo que es transporte turístico, o sea aplicado a la actividad turística”.

También advirtió que “hay un conjunto de factores a la hora de evaluar o no esta apertura, que no es solamente desde nuestra cartera” y puntualizó que “la posición del Ministerio de Turismo es entonces trabajar con las provincias y los municipios para que así ellos tengan algunas normativas o legislaciones que son propias y estas no contradigan las orientaciones que podemos brindar a nivel nacional”.

Desde la Fehgra, su presidenta aseguró que en el sector están “preparados desde el punto de vista sanitario para poder retomar la actividad y prestar servicio de forma segura a los clientes y huéspedes; eso es lo que depende de nosotros, lo que depende de cómo va a ser la temporada todavía no lo tenemos claro”.

En ese aspecto amplió: “No tenemos claro cuándo van a volver a volar los aviones, no tenemos claro cuándo van a retomar la actividad los micros de larga distancia y sin uno u otros, hablar de temporada es medio utópico”.

Para Fresno, “tiene que haber una uniformidad en esos protocolos para que la gente pueda trasladarse de un lugar a otro y podamos hablar de la temporada. La necesidad es para ahora mismo”.

“Nosotros necesitamos que el Gobierno defina qué va a pasar con los protocolos y cómo se van a llevar adelante para poder nosotros planificar la temporada y convocar al personal”, explicó la dirigente empresaria.

Desde Mar del Plata, el presidente del Emtur sostuvo que esa ciudad, el mayor centro turístico provincial de Argentina, “depende mucho de la llegada de gente”, por lo que deberán “trabajar muy fuerte, en lo que respecta a protocolos, en conjunto con la Nación y con la provincia, esto siempre a futuro”.

Tras precisar que “hoy el turismo se encuentra prohibido en la provincia” de Buenos Aires, Scremin dijo que en Mar del Plata esperan que “con la mejora de la situación epidemiológica en todo el país, dentro de un tiempo se pueda reactivar, como otras actividades económicas”.

Al respecto, comentó como ejemplo que el colegio de martilleros marplatenses “ha propuesto el cuidado especial de lo que es la limpieza entre huésped y huésped. Ha recomendado que los alquileres sean de, por lo mínimo, una semana”.

“Hay ciertas cuestiones que todavía las estamos evaluando, como qué va a suceder con ciertas cosas, como las sábanas, las almohadas, son temas que se vienen tratando; no está todavía aprobado el protocolo para el alquiler de departamentos, como sí se encuentra el de hotelería”, advirtió el funcionario.

Scremin consideró que tienen que “trabajar mucho en la concientización y la responsabilidad individual y fomentar la gran cantidad de kilómetros de costa con que cuenta Mar del Plata, para que no se centralice en ciertas playas más conocidas”.