Reactivación industrial naval puede generar 20.000 empleos

La reactivación de la industria naval impulsada por el Gobierno en conjunto con las cámaras empresarias y los gremios del sector, puede generar 20.000 empleos y recuperar US$ 7.000 millones al año que deja de percibir el país por no sacar las cargas a través de barcos de bandera argentina.

Así lo aseguraron a Télam la presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), Silvia Martínez; el presidente de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) José Elverdín; y el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, Julio González Insfrán.

El Gobierno, a través de la Administración General de Puertos (AGP), conformó la Mesa de Trabajo de la Marina Mercante y la Industria Naval, con empresas, gremios y legisladores, para avanzar en la reglamentación y mejoramiento de las leyes de promoción para ambos sectores.

Las leyes 27.419 de la Marina Mercante y 27.418 de la Industria Naval fueron sancionadas por el Congreso en diciembre de 2017, pero en su reglamentación algunos de los artículos fueron vetados y otros jamás puestos en práctica.

“Hay que volver a sacar las cargas con bandera argentina. Por hacerlo con bandera extranjera, estamos perdiendo de US$ 5.000 a US$ 7.000 millones al año de divisas para el país”, indicó Martínez, quien aseguró que “con la reactivación de la industria naval se pueden conseguir 20.000 puestos de trabajo”.

Sostuvo que “el armado de la mesa de trabajo es excelente”, y remarcó que “se trabajó durante años para lograr las leyes de Marina Mercante y de la Industria Naval”.

Sin embargo, indicó que “en la ley de la Industria Naval, el expresidente Mauricio Macri eliminó el financiamiento y la promoción para su desarrollo”, y añadió que “en la de Marina Mercante, el artículo 13 habilita la importación con arancel cero de embarcaciones que se pueden construir perfectamente en la Argentina”.

“Esa ley contradice a la de industria naval y termina por hacer que todos los constructores argentinos vayan a armar barcos a Paraguay, y mata a los astilleros argentinos”, subrayó la titular de la CINA.

Sin embargo, consideró que “en esta ocasión hay un Estado presente y participativo que permite abocarnos a buscar soluciones”, y puntualizó que “se debe recuperar la bandera argentina en la Hidrovía, por ejemplo, donde la participación nacional es del 3%, una vergüenza”.

“Nos gana en participación Paraguay, pero con ingenieros y armadores argentinos. La industria de ellos es argentina. También es un despropósito que Argentina no tenga buques de ultramar. Es una asignatura pendiente que debemos concretar”, sostuvo Martínez.

Por su parte, Elverdín valoró “la convocatoria con todos los involucrados en la actividad”, y subrayó que “hay indudablemente un acuerdo común en que las leyes fueron un primer paso, pero también la coincidencia en que falta bastante para terminar de reactivar al sector”.

Estimó que “los aspectos pendientes de reglamentación deberán ser lo más inmediato posible”, y precisó que “el artículo 12 de la ley de Marina Mercante referido a un subsidio del 50% en el impuesto a los combustibles, nunca fue reglamentado”.