La oposición criticó la postura del Gobierno en la OEA y diputados del PRO ofrecen viajar a Ucrania

La Argentina evitó acompañar el viernes en la OEA una resolución que condenó enérgicamente la “invasión ilegal, injustificada y no provocada” de Rusia sobre Ucrania. La decisión del Gobierno de Alberto Fernández despertó durísimas críticas en la oposición, mientras dirigentes del PRO se ofrecen a viajar al país hoy invadido por el ejército de Vladimir Putin.

En las últimas horas, 21 países de la Organización de los Estados Americanos condenaron “enérgicamente la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa” y exigieron “la retirada inmediata de la presencia militar y el cese de cualquier otra acción militar en ese país”.

Argentina, Nicaragua, Brasil y Bolivia no acompañaron. La representante del Gobierno argentino consideró que no era el “foro pertinente” para impulsar una condena de estas características y se limitó a recordar el último comunicado de la Cancillería, que repudió la ofensiva rusa, pero no habló de invasión.

“Argentina balbuceó en la OEA. No acompañó la declaración que condena la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos hartos de este gobierno que nos lleva siempre a ponernos del lado equivocado de la historia, cerca de las dictaduras y lejos de las democracias”, lanzó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Por su parte, el jefe del bloque de Diputados, del PRO, Cristian Ritondo, cruzó al canciller Santiago Cafiero en Twitter por un mensaje en el que el funcionario hizo un llamado a “las partes involucradas en el conflicto” a detener toda acción que “provoque sufrimiento”.

“Hay un invasor criminal, pero el Canciller no tiene permitido nombrarlo, se llama Rusia y es aliado de este gobierno. Nuestro presidente lo visitó hace días y le ofreció nuestro país para que ingrese a América Latina”, le contestó el dirigente opositor.

También hubo críticas desde el radicalismo. El jefe del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, se preguntó: “Ahora el Gobierno argentino se negó a condenar a Rusia en la OEA. ¿Qué parte de la declaración no les gusta? ¿Que se hable de una INVASIÓN ILEGAL e INJUSTIFICADA? ¿Que se pida la retirada de las tropas rusas de Ucrania?”.

“Otra repudiable actitud del gobierno. No condenar el accionar de Rusia es avalar la guerra. Dan vergüenza”, dijo, también, el jefe radical del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo.

Los dirigentes opositores volvieron a reclamar la presencia de Santiago Cafiero en el Congreso para que dé explicaciones sobre la postura argentina frente a la invasión rusa sobre Ucrania.

Fuera de Juntos por el Cambio, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, cargó directamente contra el Presidente: “Que vergüenza sos Alberto Fernández”, dijo en un mensaje de Twitter y agregó: “Putin es un acérrimo enemigo de la libertad. No condenarlo o justificarlo, como Alberto Fernández y Cristina Kirchner, merece todo el repudio de los que amamos la libertad. Yo los repudio”.

Además de criticar la postura del Gobierno de Alberto Fernández en la OEA, los diputados del ala dura del PRO Gerardo Milman y Waldo Wolff le ofrecieron al encargado de negocios de Ucrania, Sergiy Nebrat, viajar al territorio ucraniano.

