El diputado nacional y candidato a gobernador, Fernando Carbajal en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del anuncio de Gildo Insfrán en cuanto a la fecha para las próximas elecciones en Formosa. Señaló que se encuentran trabajando arduamente para llegar a toda la provincia al mismo tiempo que aseguró que «la oposición está unida y muy sólida, tenemos la decisión de trabajar juntos y darle la pelea a Insfrán».

Carbajal comenzó diciendo: «más que como candidato, lo digo como dirigente y confirmar el viejo dicho que dice que cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras que lo abandonan. Esto habla de lo que es el descalabro del gobierno nacional y del Frente de Todos y claramente el Gobernador no quiere hacerse cargo ahora de su amigo Alberto Fernández, entonces lo deja solo a su compañero en el orden nacional».

«Solo quiere separarse para no pagar los costos políticos de la inflación, del tarifazo, de los aumentos y demás. Este es el motivo por el cual en este momento por el que Gildo Insfrán no se cuelga de la boleta nacional, sino que prefiere separarse de este», añadió.

Y añadió «nosotros ya lo preveíamos porque lo conocemos lo suficiente para saber que esta es su estrategia habitual y por eso nos estamos preparando para esta fecha. Ya estamos en modo campaña desde el lunes de la semana pasada, recorriendo la capital y el interior, hablando con los amigos y amigas para que tomen la difícil decisión de ser candidato opositor en el interior y tener que soportar los aprietes del gildismo, pero con la convicción de que el cambio esta cerca y se dará este año. Nosotros vamos a dar la pelea para ganar la provincia y la municipalidad de la ciudad de Formosa».

En relación a la aparición de carteles del oficialismo, el candidato a Gobernador por la provincia dijo «los carteles para la campaña del oficialismo ya están desde hace mucho tiempo con la plata de los formoseños, porque hay que decir que la ciudad esta llena de gigantografías que pagamos entre todos para promocionar la figura del Gobernador con un total y absoluto descaro».

«Hay que decirle a la gente que esto esta mal porque cada vez que se ve la cara de Gildo Insfrán en los carteles, deben saber que esa es plata que le han sacado a las escuelas y hospitales para promocionarlo al Gobernador», agregó.

«De todas maneras, esos carteles no van a significar nada. Ellos pueden llenar la ciudad de carteles, lo que no pueden evitar es que la gente no pueda pagar la luz, que el salario de los empleados públicos sea vergonzoso y las filas interminables en los hospitales para ser atendidos, esto no se tapa con ningún cartel porque lo padece cada formoseño que es víctima de este gobierno», señaló.

Campaña

Al referirse a la campaña indicó «nosotros estamos alternando las actividades, la semana pasada realicé algunas actividades en capital y esta semana lo mismo. Esteré acompañando a los candidatos de mi espacio».

Internas de la UCR

«Esta interna se puso previéndose que el calendario electoral no estaba definido, ahora ya con la fecha de las elecciones, tendrá que buscarse otra fecha para hacerlo con anticipación al cierre de lista porque los tiempos claramente son muy acotados, así que tendremos que ver como llevamos adelante esto», explicó.

«De todos modos, hay que decir que dentro de Juntos por el Cambio no hay ningún otro candidato a Gobernador que no sea yo, por supuesto que hay conversaciones con otros sectores para que se acerquen a sumarse porque creemos que el frente opositor debe estar unido, pero este aceleramiento de los tiempos sin dudas que nos hace poner un mayor esfuerzo en la búsqueda de consensos», señaló.

Y aclaró que «las puertas están abiertas como dijimos siempre, pero deben tomarse decisiones políticas racionales que tengan en cuenta las encuestas, estructuras políticas, el volumen de partidos que están apoyando a los diferentes candidatos que pueden haber y para la base de esto tomar la mejor decisión que nos permita ganar la pelea contra el régimen de Gildo Insfrán dejando claro que el que saca los pies del plato del frente opositor objetivamente le va a estar ayudando a Insfrán, entonces tendrá que asumir las consecuencias políticas de una decisión de ese tipo».

Elecciones

del año 2021

«En las elecciones del año 2021 donde fuerzas políticas de diferentes signos políticos como el Gabriela Neme, Adrián Bogado, la UCR, el MID y otros partidos hemos coincidido en la constitución de un gran frente que ganó las elecciones en la capital y sacó el 42 por ciento de los votos en el orden provincial, después aparecen figuras nuevas que son bienvenidas y sin lugar a dudas todo lo que sirva para oxigenar la política y para incorporar nuevos sectores es bienvenido en la medida en que vengan a sumar a este proyecto y no que actúen como elementos de quiebre que terminen favoreciendo al gobierno», contó.

«Esta es la situación en la que estamos y la oposición esta unida y muy sólida, tenemos la decisión de trabajar juntos y darle la pelea a Insfrán», puntualizó.