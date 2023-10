«La pérdida de una voz», así despidió elgremio Voz Docente al profesor Carlos Toloza

A traves de un parte de prensa, la agremiación Voz Docente despidió a Carlos Toloza quien ayer en horas de la mañana falleció en la ciudad de Formosa.

Desde la agremiación, expresaron «se ha quedado sin su voz más importante y respetada; aquella que supo defender los derechos de los trabajadores de la educación como nadie en Formosa».

«El profesor Carlos Eusebio Toloza nos sorprendió con su partida en el día de la fecha (ayer). Una partida que nos duele porque representa la pérdida más sentida, para la cual no estábamos preparados, a pesar de los problemas de salud que ya lo habían aquejado y que había superado con ese tesón que lo distinguía», señalaron.

«Se nos fue Carlos, y con él se fue un pedazo grande de nuestra historia como Agremiación. Su memoria, no obstante, será un faro en el largo y tortuoso camino de la lucha sindical».

Un poco de su trayectoria

«Carlos llegó a Formosa en 1974 con su flamante título de Profesor en castellano y literatura, y se quedó para siempre, adoptando a este suelo no sólo para desarrollar su profunda labor docente sino también para incursionar en el accionar gremial, donde también descolló».

«Fue, además, un padre de familia con mayúsculas y dirigente político por vocación. Su larga y reconocida militancia radical lo llevó, en los últimos años, a la Vicepresidencia del Comité Provincial de la UCR, cargo que, por supuesto, ejerció con la seriedad, responsabilidad y transparencia que impuso a todos sus actos a lo largo de su vida».

«Con enorme dolor despedimos hoy a este ciudadano ejemplar. La voz entre tantas que dieron nacimiento a nuestra agremiación. Siempre atenta y dispuesta a hacer sonar esa otra campana tan necesaria de la realidad docente formoseña».

«Esa voz que, días pasados, le respondió con altura al intendente de Clorinda, Manuel Celauro, la barbaridad que dijo sobre el inconformismo docente en la provincia, marcándole más de una veintena de puntos que mantienen vivas nuestras demandas».

«Una voz por sobre todas. Un faro siempre encendido enseñando el camino de la lucha y la dignidad docentes. Lo vamos a extrañar por siempre, porque su vida misma fue un compromiso permanente. Con la democracia, con los derechos humanos, con el medio ambiente, con la educación pública, con el sindicalismo honesto, con la política bien entendida, con su partido, con el pueblo».

Hasta todos los momentos, Carlos querido. Nos enseñaste a ser mejores en todo, no sólo como docentes. Gracias a ti somos mejores personas. Entendemos que la vida tiene un punto final. Pero no sabes lo que nos duele aceptarlo sabiendo lo mucho que tenías para dar todavía. ¡Un abrazo al Cielo, donde seguramente vas a descansar, No te Olvidaremos!