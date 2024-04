La planta de litio ubicada en el oeste formoseño se encamina a la producción en continuo

El Centro de Optimización y Capacitación, también llamado “Planta Piloto” se encuentra ubicado en la localidad de Palmar Largo, en el Departamento Ramón Lista, al oeste de la provincia.

Se trata de un centro de validación donde se van a confirmar los valores obtenidos a escala laboratorio para posteriormente, determinar los parámetros para la construcción de la planta definitiva de carbonato de litio que tendrá una capacidad de 300 toneladas de carbonato de litio al año. La misma planta industrial arrojó sus primeros lotes de producción hacia fines del año 2023.

Se encuentra en la actualidad en la etapa de consolidar la producción en continuo de carbonato de litio, y dimensionando lo que será el proyecto de aprovechamiento industrial, con la experiencia obtenida, según informó el director de Industria, Hidrocarburos y Minería, el ingeniero Darío Martín Vergara.

El funcionario provincial explicó que ese es el desafío del primer semestre del año, además de consolidar otros desarrollos que deben realizarse en paralelo. El segundo semestre será la etapa industrial del proyecto.

“El proyecto provincial se ejecuta en forma conjunta con el Y-TEC, empresa de investigación y desarrollo para la industria energética creada en 2013 por YPF y CONICET”, explicó, y tiene como propósito “llegar a la producción de litio, calidad grado batería, purificarlo también, y en un paso posterior la producción de celdas y baterías de litio para el mercado regional o nacional del consumo de baterías de litio”.

“Una de las ideas de negocio en el proyecto de baterías de litio es orientar al segmento de energías renovables para mejorar la eficiencia y la producción para pequeños productos agropecuarios (baterías estacionarias para paneles solares para uso en boyeros, agua y riego, energía para procesar alimentos y otros en chacra)”, ahondó.

En la actualidad, ocho operarios de la etnia wichí trabajan en el Centro, y próximamente podrían sumarse otros puestos en los mandos medios. “En la escala industrial, este número de operarios puede aumentar tres o cuatro veces más en puestos directos o indirectos, lo que sería otro cupo más de personal especializado”, adelantó.

Al analizar la actualidad de esta actividad, en un contexto nacional adverso, señaló que las provincias “están en un desafío de captar proyectos de inversión, con todo este panorama nacional que no está claro para el inversor nacional e internacional. Hay una agenda de desarrollo, mejorando la productividad en paralelo”.

“Por la crisis económica, provocada por las políticas del Gobierno Nacional, y la baja del precio internacional de litio, se ven resentidos algunos emprendimientos en el sector, los que están reduciendo su plantel de personal. Es un combo donde una política nacional que no es a favor de la inversión y del desarrollo de la minería, ya está teniendo su claro impacto negativo en la inversión en el sector”, precisó.

Vergara fue tajante al afirmar que el actual Gobierno Nacional no tiene una política de desarrollo en ningún sector y menos en el litio, ya que les deja esos asuntos a los intereses privados.

Señaló que es exactamente lo opuesto a las acciones de Gobierno de la provincia de Formosa, que tiene una política definida para desarrollar sus recursos, agregándoles valor en el lugar donde existen, con proyectos claros y que beneficien al conjunto de sociedad.