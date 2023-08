La policía debió intervenir por un confuso episodio entre Alfredo Casero y un joven en el Aeropuerto de Ezeiza

Alfredo Casero fue noticia y no precisamente por su trabajo. A través de la cuenta oficial de Tiktok del programa LAM, el periodista Pepe Ochoa contó que el actor protagonizó un confuso episodio en el aeropuerto de Ezeiza cuando una persona se le acercó y comenzó a hablarle.

“En Ezeiza un fanático se le acercó a Alfredo Casero para pedirle una foto y él directamente le pegó un cabezazo”, comenzó diciendo Ochoa quien mientras relataba los hechos mostraba imágenes del momento. “Acá (por la foto que aparece) estamos observando a la persona que fue agredida por Alfredo Casero… este es el fanático que le pidió un abrazo y terminó recibiendo un cabezazo”.

Por su parte, Ochoa, agregó: “Acá (por otra foto que se muestra) está Alfredo Casero demorado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria que tras el hecho le pidió su testimonio”. Además, quien maneja las redes sociales del programa de América, sumó: “Esto no terminó así porque mucha gente alrededor del lugar se acercó a la Policía para contar que lo que estaba diciendo Casero era mentira y que la versión real era la que contaba el fanático. Esto es un verdadero escándalo”, concluyó el periodista en el video que ya superó las 30 mil reproducciones en TikTok.

Al respecto, aeroportuarias de Ezeiza confirmaron “que efectivamente ocurrió este episodio el martes, cuando un pasajero se acercó al actor, le dijo algo que no le gustó y comenzaron a discutir cara a cara”. Además, constataron que en esa charla subida de tono, Alfredo habría tenido la intención de golpearlo.

