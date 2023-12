La Policía detuvo a un sujeto que hirió a su ex pareja con un arma blanca y le robó la moto

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando Radioeléctrico Policial Zona Cinco, detuvieron a un hombre de 23 años que lesionó con un cuchillo a su ex pareja de 32 años y le sustrajo su motocicleta Corven Energy.

Todo sucedió alrededor de las 20:20 horas del lunes último, cuando uniformados de la Comisaría Séptima acudieron a verificar un requerimiento frente a la manzana 60 del barrio Lujan, de esta ciudad.

Allí constataron que una mujer era asistida por personal del SIPEC y luego trasladada al Hospital Distrital 8 para su mejor atención, refiriendo que momentos antes fue atacada y agredida con arma blanca por parte de su ex pareja.

Después recibió el alta médica y denunció que circulaba en su motocicleta Corven Energy en inmediaciones a la Escuela 514, del barrio República Argentina, cuando fue abordada por su ex pareja, quien subió al rodado y la amenazó con un arma blanca, le exigió que continúe su marcha hasta el barrio Lujan, donde solicitó ayuda.

En ese interín, el sujeto la agredió con el cuchillo, la tiró al suelo y le sacó su moto.

Minutos después llegó el personal médico del SIPEC y los investigadores del Comando Radioeléctrico Policial Zona Cinco se abocaron al trabajo de campo, tarea que dio sus frutos cerca de las 22:30 horas, cuando recuperaron la motocicleta en una vivienda de la manzana 30 del barrio Antenor Gauna, lugar donde el sujeto la abandonó y escapó.

Luego en la manzana 33 del mismo barrio, se detuvo al hombre de 23 años, sindicado como presunto autor cuando intentaba ocultarse.

Por el hecho denunciado se inició una causa judicial por el delito de “Tentativa de Homicidio y Robo en contexto de Violencia de Género, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno, estableciendo además que el detenido registrada pedido de captura en otra causa judicial.

El detenido y la motocicleta recuperada fueron trasladados hasta la sede policial y todo quedó a disposición de la Justicia.