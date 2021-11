La Policía detuvo al presunto autor de un hecho de lesiones en riña ocurrido en un encuentro futbolístico

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Tras una gresca entre jugadores e hinchas en un encuentro futbolístico entre dos equipos barriales que terminó con cuatro lesionados, la Policía provincial llevó a cabo una amplia investigación en torno a lo sucedido y con orden del Juez de turno realizó un allanamiento en el barrio Lote 111 de esta ciudad logrando poner a disposición de la Justicia al presunto autor del hecho.

El hecho fue registrado en horas de la tarde del domingo último, cuando efectivos de la Subcomisaria Oficial Principal Gustavo Ramón Bini del barrio Colluccio, concurrieron hasta la cancha del barrio 12 de Octubre por un hecho de desorden con la utilización de arma blanca.

En el lugar labraron las actuaciones judiciales correspondientes, determinándose la cantidad de cuatro hombres lesionados como consecuencia de la gresca, quienes fueron trasladados y asistidos en el Hospital Central, siendo dados de alta posteriormente.

En sede la Subcomisaria de mención las víctimas realizaron la denuncia pertinente por las lesiones provocadas por el presunto autor del hecho, quien sería un hombre de 30 años.

Profundizando el trabajo investigativo y luego de un trabajo de campo realizado en el sector lograron establecer la identidad de dicho sujeto y el domicilio en donde reside.

Por ello, todos los elementos probatorios reunidos se puso a conocimiento al Juez de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, solicitando una orden de allanamiento en la vivienda del denunciado.

En ese sentido el magistrado interviniente en la causa otorgó el mandamiento judicial, el cual fue llevado a cabo alrededor de las 14:35 horas de este martes por personal de la Subcomisaria del barrio Colluccio y la colaboración de efectivos policiales de las distintas dependencias del área Unidad Regional Uno y de la Zona 7 del Comando Radioeléctrico Policial, en una vivienda ubicada en la manzana 52 del barrio Lote 111 de esta ciudad, lugar donde fueron recibidos por la propietaria a quien se le notificó lo ordenado por el Juez de turno, no encontrándose en el inmueble en ese momento el presunto autor, no hallándose elementos de interés para la causa.

En ese mismo momento, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Subcomisaria del barrio Colluccio que se desplegaban por toda la zona lograron aprehender en la via pública al imputado en la causa.

Detenido fue trasladado a sede policial donde fue notificado de su situación procesal quedando alojado en celdas de la dependencia policial a disposición del magistrado interviniente.

Igualmente continúan con el trabajo de campo a fin de proceder al secuestro de un arma blanca que utilizó el agresor para lesionar a las víctimas.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp