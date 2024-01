La Policía realiza un destacado operativo de búsqueda para hallar a dos personas

Se trata de Rumualdo Fernando Simón de 17 años y de Argentino Humberto Cardozo de 70 años.

La fuerza provincial viene desplegando un destacado trabajo en Pozo del Tigre para establecer el paradero de un menor, que no regresa a su casa desde el 5 de enero; idéntica actividad realizan desde este lunes para hallar a un hombre de 70 años, que no regresa a su vivienda desde el 8 de enero.

El jefe de la Unidad Regional Cinco con asiento en Las Lomitas, dispuso hace seis días un operativo de búsqueda integrado por efectivos de las distintas unidades operativas que integran la UR5, para hallar a Simón de 17 años.

El adolescente es integrante de la comunidad Lakha Wichí, y según sus familiares no regresa a su casa desde el 5 de enero del corriente año; recién el 10 de enero informaron la situación a las autoridades policiales y se inició la búsqueda.

Por otra parte, el domingo último a las 23:05 horas, familiares de Cardozo denunciaron que salió de su casa el 8 de enero con destino a su campo ubicado en el Paraje “Pozo Naite”, sobre la Ruta Provincial 26 Cardinal Norte, a unos 50 kilómetros de Pozo del Tigre y no regresó hasta la fecha.

El hombre se desplazaba en una motocicleta Honda XR 150 cilindradas color blanco con rayas rojas y negras, utilizando un casco negro.

Cardozo es de contextura física robusto, cutis blanco, de 1,70 metros de estatura aproximadamente, cabello corto color negro con reflejo, canoso. Al momento de ausentarse, vestía camisa mangas larga color blanco con rayas finas color violeta, pantalón color azul y calzaba alpargatas color azul o negro.

El intenso trabajo de búsqueda se realiza a pie, en móviles y motocicletas de la fuerza por caminos vecinales, picadas y campos aledaños; actividad que se realiza durante todo el día para aprovechar al máximo la luz solar, sin hallar hasta el momento a ninguna de las dos personas buscadas.

Cualquier información al respecto, se solicita dar aviso a la línea de emergencia gratuita 911 en capital, al 101 en el interior o acercarse a la dependencia policial más cercana a su domicilio.