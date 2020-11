La Provincia comenzó relevamiento de establecimientos para albergar a las más de 8 mil personas que ingresarán

Compartir

Linkedin Print

En el marco de un nuevo parte de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Dr. Jorge Ibáñez, instó a reflexionar sobre el rol que cumplen los medios hegemónicos de comunicación en la formación de opiniones y sobre todo, replantearse si este “bombardeo mediático” en contra de la provincia pudo haber influido en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Tenemos que reflexionar acerca del tremendo poder de los medios de comunicación, desde hace meses que vienen realizando una guerra mediática contra Formosa como hace tiempo no se veía: Medios nacionales desde las 7 de la mañana hasta las 00 de la noche con el tema los varados de Formosa, hasta en los programas de chimentos; sin analizar que la imposibilidad era de que ingresen cuando ellos querían y no cuando se les autorizara ordenadamente”, aseguró el funcionario.

Remarcó que “en ese mismo momento en que Formosa era noticia nacional, otra provincia del norte argentino -con 750 mil habitantes- acumulaba 833 muertos, pero eso no era noticia”.

Asimismo, señaló que desde el punto de vista jurídico llamó poderosamente la atención que el fallo no considerara en ningún momento a la “piedra angular” de toda la política sanitaria de Formosa, que es el derecho a la vida por sobre todo los otros derechos mientras se está en medio de una pandemia y aclaró que ésta fue la defensa principal de la provincia.

Lamentó que el cuidado a la vida que ofrece el Gobierno de Formosa “no fue tenido en cuenta, ni ponderado por los señores ministros”, pero que “como dijo el gobernador Gildo Insfrán, tenemos que ser muy respetuosos del fallo de la Corte Suprema para su cumplimiento”.

En este contexto, reflexionó en que hay dudas que no son jurídicas del fallo, sino que son del entorno mediático y político que se ha ido produciendo antes de este dictado:

“Hay un trasfondo mediático que nos ha sido adverso para poder nosotros representar lo que estábamos haciendo acá y solamente se escuchaban esas voces. Nos surge la duda ante este poder mediático tan importante de si ese tremendo poder puede influir en los jueces”.

“Por supuesto que en épocas normales todos los argentinos tenemos derecho a transitar, pero ahora, en el medio hay una pandemia, hay otras cosas que analizar y seguimos sosteniendo que el derecho a la vida debe primar sobre los otros derechos”, agregó Ibáñez.

Por otra parte, resaltó que de las 8.322 personas inscriptas para ingresar al territorio formoseño, sólo 3.766 tienen domicilio en Formosa, y son más los que no, que además van en aumento: “¿Tienen derecho a hacerlo? Sí, pero en forma ordenada, de tal manera que se pueda alojarlos y cuidarlos para seguir manteniendo este estatus sanitario”.

A la vez, el ministro alertó que dirigentes de la oposición instan a que las personas que ingresen realicen cuarentena en sus domicilios, lo que podría desencadenar la circulación del virus SARS-CoV-2: “Lo más grave, es que hay dirigentes de la oposición que apelan a la responsabilidad social, quieren decir que entra una persona, se le hace el hisopado correspondiente, le da coronavirus positivo y que los mandemos a la casa porque él tiene responsabilidad social y se va cuidar, que no va salir de su casa, de su habitación, que no va hablar con nadie de la familia, ni tampoco con su novia, ni amigos. No. Esto es lo que hacen en otras provincias, los mandan a la casa y ahí se te escapa la tortuga y no la agarras nunca más”.

Señaló que las medidas de prevención y las políticas sanitarias de Formosa sigue siendo exitosa, pero que el interrogante surge a partir de dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, el cual establece que se debe ingresar a más de 8 mil personas en 15 días hábiles, “¿Cómo hacemos para que entren y no colisionen con este derecho fundamental que es el derecho a la vida? Sólo si ingresan de manera desordenada, si es que no podemos controlar que hagan la cuarentena obligatoria, se puede escapar la tortuga”.

Sobre el final, Ibáñez destacó que el mensaje del gobernador Insfrán fue clarificador y que invita a todos a vivir una etapa difícil pero no por eso imposible. “Ya se inició el relevamiento de todo aquello que pueda albergar a las personas que van a ingresar pero con control y seguridad, no mandarlos masivamente a sus casas como se hace en otras provincias porque eso no tuvo buenos resultados”, culminó.

Compartir

Linkedin Print