La provincia registró en la jornada de ayer 15 muertes y 1036 nuevos casos de coronavirus

Compartir

Linkedin Print

Ayer el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, 15 comprovincianos fallecieron y 1036 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia.

Los decesos son de trece vecinos de Formosa: Benigna de 82 años, Gilberto de 78 años, Inocencio de 78 años, Ángela de 68 años, Carlos de 61, Mirian de 58 años, Dionisio de 57 años, Gladys de 56 años, Rubén de 56 años, Hugo de 53 años, Cirilo de 51 años, Walter de 47 años y Pablo de 27 años; una vecina de Clorinda: María de 57 años; y una vecina de Laguna Naineck: Rosa de 79 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y amigos.

En cuanto a los 1036 nuevos diagnósticos de COVID 19, fueron detectados en personas de entre tres meses y 96 años, en el marco de los 6824 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas, con el 15,2% de positividad.

Del total de casos reportados este viernes, 782 corresponden a Formosa Capital: 495 consultas por síntomas, 166 contactos estrechos, 105 por búsqueda activa, 11 consultas por egreso y cinco controles por internación; 40 a Clorinda: 19 consultas por síntomas, 14 contactos estrechos, tres por búsqueda activa, dos controles por internación y dos consultas por egreso; 24 a Belgrano: 20 contactos estrechos cuatro consultas por síntomas; 20 a Ibarreta: 10 contactos estrechos, ocho por búsqueda activa y dos consultas por egreso; 18 a Villa Escolar: 15 contactos estrechos y tres por búsqueda activa; 16 a Pirané: nueve contactos estrechos y siete por búsqueda activa; 14 a Laguna Blanca: 10 contactos estrechos y cuatro por búsqueda activa; 13 a Las Lomitas: siete contactos estrechos y seis por búsqueda activa; 12 búsquedas activas a Ingeniero Juárez.

También son 12 casos de Fontana: siete contactos estrechos, tres por búsqueda activa y dos consultas por egreso; 10 de Los Chiriguanos por búsqueda activa; ocho de Misión Tacaaglé: cinco por búsqueda activa y tres contactos estrechos; ocho de Misión Laishí: seiscontactos estrechos y dos por búsqueda activa; ocho de Villafañe: siete contactos estrechos y una consulta por síntomas; siete de El Espinillo: seis contactos estrechos y uno por búsqueda activa; seis de Palo Santo: tres contactos estrechos y tres consulta por síntomas; cinco de Buena Vista por búsqueda activa; cinco de Güemes: tres contactos estrechos y dos consultas por síntomas.

Completan los diagnósticos diarios, tres contactos estrechos de Tatané; tres casos de Pastoril: dos contactos estrechos y una consulta por síntomas; tres de Herradura: dos contactos estrechos y una consulta por síntomas; tres búsquedas activas de Mojón de Fierro; dos búsquedas activas de Pozo del Tigre y dos más de Bartolomé de las Casas; dos contactos estrechos de Riacho He Hé; un contacto estrecho de El Colorado, otro de Mansilla y otro de Gran Guardia; una consulta por síntomas de Laguna Naineck y otra de Villa Dos Trece; una búsqueda activa de Laguna Yema; dos ingresos desde Buenos Aires y uno desde Misiones.

Además, ayer se dio el alta médica a 608 pacientes recuperados que son de Formosa Capital, 496; Clorinda, 40; General Belgrano, 12; Herradura, 12; Pirané, 11; El Colorado, seis; Misión Tacaaglé, seis; Villafañe, cinco; General Güemes, cuatro; Laguna Naineck, cuatro; Los Chiriguanos, cuatro; Estanislao del Campo, cuatro; Siete Palmas, tres; Las Lomitas, dos; Ingeniero Juárez, dos; y Subteniente Perin, Comandante Fontana, Laguna Blanca, Riacho He He, San Martin 2, Tres Lagunas y Villa Dos Trece, uno en cada localidad.

Datos acumulados

En ese marco, hasta ayer, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 23.286 casos, de los cuales 13.918 se recuperaron, 8.974 siguen activos, 360 fallecieron y 34 egresaron de la provincia. También, se llevaron a cabo 507.334 test con el 4,59 % de positividad acumulada.

Miles de contagios

Por último, el organismo remarcó que, por tercer día consecutivo, se superaron los mil contagios diarios en más de 30 localidades de la provincia; y que, en lo que va del mes de mayo, se superaron los 200 fallecidos.

“Como Pueblo solidario y cristiano que somos, no podemos naturalizar estas muertes y debemos actuar a la altura del momento crítico que estamos viviendo”, solicitó.

En esa línea, el Consejo pidió a la comunidad asumir el rol “que nos toca hoy, cuidándonos y, con ello, cuidando a nuestros seres queridos”.

“Para ello, resulta imperioso cumplir estrictamente con todos los cuidados y medidas sanitarias, resguardar la distancia social, evitar las aglomeraciones y, principalmente, evitar las salidas innecesarias de nuestros hogares”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print