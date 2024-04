La recaudación de marzo aumentó 230% interanual, pero estuvo 60 puntos por debajo de la inflación

La recaudación tributaria de Argentina ascendió en marzo pasado a 7,72 billones de pesos (unos 8.780 millones de dólares), con un aumento interanual del 230,6 %, informaron fuentes oficiales.

Aún no se conocen los datos oficiales del índice de precios de marzo, pero, según cálculos de la consultora privada Orlando Ferreres & Asociados, en el tercer mes de este 2024 la inflación interanual pudo haberse situado en el 299 % interanual, por lo que la recaudación habría caído en marzo más de sesenta puntos en términos reales.

De los datos oficiales se desprende además que la recaudación subió en marzo apenas 6,58 % en comparación con febrero último (también por debajo de la evolución mensual de la inflación).

En el primer trimestre del año, la recaudación acumulada ha sido de 22,6 billones de pesos, con un alza interanual del 237 %.

El año pasado, los ingresos tributarios de Argentina ascendieron a 42,9 billones de pesos, con un incremento de 115,1 % en comparación con 2022, por debajo del índice de inflación del año pasado, que fue de 211,4 %.

Entre los impuestos, el que mayor aporte hizo a la recaudación en términos nominales fue el IVA. El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $2.818.322 millones y tuvo una variación interanual de 232,5%.

El IVA Impositivo aumentó 217%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 256,0%. De acuerdo al analista Salvador Vitelli, la caída en la recaudación de IVA solo es asimilable a pleno inicio de cuarentena en 2020.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual positiva de 136,1%, recaudando $1.056.716 millones. Afectaron negativamente la variación interanual la implementación del Impuesto Cedular a los altos ingresos que tiene un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles y una nueva escala principalmente.

Esto hace que si bien los empleados no perciben la retención el Estado no recauda uno de los impuestos más progresivos y además coparticipable a las provincias. La discusión sobre su reimplementación se esta dando con las provincias de cara al Pacto de Mayo.

Dos impuestos que apuntalaron la recaudación y siguen creciendo en términos reales son los derechos de exportación y el Impuesto País, sobre todo este último. Tras la devaluación de diciembre y la mejora en la cosecha los derechos de exportación crecieron un 541,7% interanual. No obstante atenuaron esa suba la disminución de los precios promedio de la mayoría de los productos de los complejos sojero y cerealero y tres días hábiles menos de recaudación en relación al año anterior.

En cuanto al Impuesto País, se recaudaron $ 694.903 millones con una variación de 1.552,5%. Se encuentra incidida favorablemente por la ampliación de la base imponible del mismo con el ingreso del pago aplicado a determinadas importaciones. A su vez, las mismas se vieron incrementadas respecto a períodos anteriores, debido al incremento del tipo de cambio, los aumentos de las alícuotas, tanto del pago a cuenta como de las importaciones de bienes y fletes y la aplicación del impuesto PAIS para las operaciones con bonos y títulos que suscriban los importadores (Bopreal).

El impuesto País se convierte en el cuarto impuesto más importante y con mejor performance de recaudación después de IVA, Ganancias y las Contribuciones patronales, generando cada vez una mayor dependencia para el Gobierno, que si quisiera sacar el cepo, debería eliminarlo, generando un gran agujero fiscal. Por su parte, el Impuesto a los Débitos y Créditos alcanzó los $600.613 millones, con un incremento interanual de 244,0%. El famoso impuesto al cheque, en la comparación contra la inflación denota la baja de la actividad.

En cuanto a la recaudación de los recursos de la seguridad social y los impuestos asociados al trabajo, aumentaron 209,2%, alcanzando $ 1.740.259 millones.