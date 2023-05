La romántica dedicatoria de Celeste Cid a su novio Abril Sosa: «Vos sos el amor»

La actriz y el músico afianzan su relación y luego de un viaje a San Luis cruzaron mensajes en sus redes sociales

Celeste Cid y Miguel Abril Sosa continúan afianzando su historia de amor. La actriz, que acaba de estrenar la serie Planners y el baterista de Catupecu Machu blanquearon su relación hace algunas semanas y si bien usan sus redes sociales para apuntalar sus respectivas carreras profesionales, cada tanto dejan un resquicio para las declaratorias románticas.

Fue precisamente en las redes donde empezaron a dar pistas de su romance. El propio Abril lo hizo público través de una foto que compartió en su cuenta de Instagram. “Lunes. El día de la luna. 23.18″, escribió el músico sobre una foto en la que se la ve a la actriz, relajada y contenta, sentada sobre un enorme sillón. A la publicación, reflejada en una Instagram Story, además le agregó un corazoncito rojo.

Luego, ella publicó un video que se pareció a una confirmación, donde se los ve durante una escapada a la playa de Mar del Plata. “En una peli”, escribió al pie, jugando con la fantasía y la realidad, y recibiendo las felicitaciones de algunas famosas como Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo y Zaira Nara.

En tanto, el músico republicó una de las fotos subidas por su novia con un tierno mensaje: “Y quedarnos en un día eterno. C”. En otra historia, agregó: “Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos o lo entendemos pero es intraducible, como una música”.

Ahora, la pareja viajó a Villa Mercedes, provincia de San Luis, donde el músico se presentó con su banda. Durante la estadía, ambos postearon parte de la intimidad de su estadía en suelo puntano. Y al regreso, Abril subió una foto con una reflexión sobre cómo atraviesa los días con Celeste.

“¿Qué es el tiempo sino otra cosa que abrazar lo que no se puede tocar? ¿Qué es el tiempo sino otra cosa que una ilusión, anacrónica y audaz de sentirnos inmortales? Tiene muchos nombres. Yo lo llamo Amor”, señaló el baterista, que el año pasado regresó a los parches de Catupecu luego de 20 años.

A continuación, enumeró algunas cuestiones tangibles para intentar aproximarse a ese concepto: “Un disco de The 1975. Un acople. Un vuelo. La sala. Tu casa. Un aroma. Segundos que se confundieron con años. El mar, las sombras, los espejos. Las manos no se sueltan. No hay distancia, hay deseo, y la certeza, siempre la certeza. ‘No es un tatuaje más, no hay manchas en la piel’. Tiene muchos nombres, yo lo llamo Amor”, agregó, acompañando una foto del viaje a San Luis.

Entre los cientos de comentarios por supuesto se destacó el de la propia Celeste, que sumó una posibilidad más al listado que había esbozado su novio: “Vos sos el Amor, con todos sus nombres… y lados posibles. haciendo de cada instante un mundo”, escribió junto a un corazón la actriz, que es madre de André, fruto de su relación con el músico Emmanuel Horvilleur y de Antón, de su vínculo con el actor Michel Noher.

Relacionado