La Selección perdió ante una Eslovenia con un Doncic intratable

Compartir

Linkedin Print

Argentina intentó defender de diferentes maneras a Doncic pero nunca fue oposición para la estrellas de Dallas. El base aplicó 48 pts y estuvo cerca de batir la marca histórica de Oscar Schmitd. Un primer tiempo memorable y destructivo para todo Argentina.

Todo un dilema como poder defender a Luka Doncic. El esloveno fue una verdadera pesadilla en el primer cuarto para Argentina. Campazzo se encargó inicialmente sobre él en forma en individual y algún step de Scola en combinación. Doncic dominó a voluntad con 3-3t3 inicialmente, jugó con Tobey en el pick directo y se encargo de dañar por talla y un side step para otro bombazo.

Luego fue Garino quien lo tomó. El marplatense cayó en la trampa de una falta de tiro externo pero logró bajarle el ritmo por momentos. Doncic salió beneficiado con Tobey para encarar y deshacerse de Garino. Doncic fue perdiendo vértigo (por suerte) en su andar, tomó un par de malos tiros en el cierre, Garino estuvo agresivo con él y pudo frustrarlo en los instantes finales más allá de sus 17 pts pero sin asistencias.

Doncic volvió con 2m30s disputados del segundo cuarto. Comenzó a jugar contra Bolmaro quien lo tomó en las siguientes ofensivas. Doncic volvió a sacar ventajas, logró postearse para anotar, aprovechó ciertos cambios, y sobre todo, cuando Scola estuvo por encima de él logrando dominarlo con diferentes recursos. Argentina trató con Vildoza de sostenerlo pero no hubo caso. Doncic supo como dañar y pararse para seguir generando problemas.

En velocidad logró asistir a Tobey pero casi ni lo necesitó porque se encargó de anotar sobre todos. De hecho, Luka aprovechó su talla para rebotear ofensivamente ante distracciones albicelestes cerca del aro. Muy poco de Argentina para semejante recital de Doncic en la primera mitad con 31 pts (11-17 de campo), 8 rebotes y 2 asistencias. Una locura.

Diferente fue la situación en el segundo tiempo. Deck se encargó de Doncic inicialmente, lo contuvo inicialmente en el 1 vs 1 y lo aisló en un par de ofensivas para que directamente ni reciba. Cuando estuvo suelto logró encontrar a Cancar y también a Tobey en el puente aéreo característico.

Doncic volvió a entender como dañar, y en vez de tomar tantos tiros volvió a contar con Tobey como su ladero ante la sobre atención defensiva de Argentina sobre el playmaker de Dallas. Garino no volvió a tomarlo y Argentina intentó un cambio defensivo con Delia para generar alguna incomodidad. Doncic se sacó de las casillas mostrando que tiene un debe en ese apartado de su madurez cobrándose una técnica.

No anotó en demasía (por suerte) pero asistió más en su totalidad. Doncic fue por el récord de puntos en el final. Intentó dejar su inmadurez de lado, controlar sus emociones y saber como despegarse de Garino. Un par de recursos en el tiro estacionado, fade away más un triple con espacios tras salir de un bloqueo, todo en velocidad casi sin oposición para seguir sumando.

Fue demasiado, una jornada demasiado explosiva con 48 pts, 11 rebotes y 5 asistencias aún con 6 pérdidas pero con +49 de valoración. Igualó el récord del australiano Ed Palubinskas, quien anotó 48 pts en Montreal 1976 ante México en suplementario. Quedó a solo siete puntos del inmenso juego de Oscar Schmitd en 1988 donde convirtió 55 pts ante España.

Compartir

Linkedin Print