La sorpresiva «medida» de Jorge Lanata en el programa de Mirtha Legrand por el coronavirus

En su segundo programa del año, Mirtha Legrand tuvo a Jorge Lanata como único invitado. En la mesa, el periodista impactó con un original traje rosa. La cordialidad y el afecto entre anfitrión e invitada es conocida y se hizo evidente apenas comenzó la emisión cuando la conductora mostró un gigantesco ramo que le envió el periodista. Pícara, le dijo: “Jorgito, te pusiste en gastos”.

Ya sentados a la mesa, Lanata le dijo a la conductora que conocía su pedido de mantener “más de un metro de distancia” entre ambos por temor al coronavirus. Lo que parecía un reproche se transformó en un momento divertido. Lanata sacó de uno de los bolsillos de su saco un centímetro de modista y midió si efectivamente estaba sentado a más de un metro. Después de chequear la distancia comprobó que era la pedida. Mirtha primero se mostró sorprendida pero después lanzó una carcajada. Nadie esperaba que el invitado tomara esta “medida” de todas las medidas que se piden para evitar el contagio.

Desde el comienzo de la emisión, la conductora se mostró visiblemente preocupada por la enfermedad. Contó que tanto a ella como a todos los integrantes de su equipo les tomaron la fiebre apenas entraron al canal. También pidió alcohol en gel para higienizar sus manos y lo usó ante las cámaras.

La preocupación de la conductora era notoria, sentada a la mesa reconoció que integraba uno de los grupos de riesgo y Lanata le respondió que él también ya que era una persona trasplantada. Luego de la presentación del menú fue el momento de algunas preguntas sobre la salud del periodista, El creador de Periodismo para Todos contó que adelgazó 35 kilos, que realiza una rutina de una hora diaria de ejercicios y que hace su programa de radio desde su casa.

Pero Mirtha volvió a hablar del coronavirus y reconoció “estoy asustada”. Fue en ese momento que volvió a quedar en evidencia la empatía entre ambos. Lanata en un tono intimista intentó tranquilizar a la conductora. “Cuando uno está asustado, la enfermedad lo ataca más. Yo tengo miedo pero me sobrepongo a las cosas”, sostuvo y luego dijo: “Nosotros creemos que somos indestructibles pero somos vulnerables”. Antes había deslizado una crítica sobre alguna conductas ante la pandemia: “Se está sobreactuando un poco. Acá la gente entró a vaciar los supermercados, estamos un poco locos”.

Luego de conversar de diversos temas desde si cree en Dios hasta si le gusta el fútbol, si deseaba volver a fundar un diario y la relación con sus hijas, nuevamente el tema del coronavirus volvió a la mesa y Mirtha insistió con que “la gente está muy asustada y yo también”.

Durante la semana, la diva ya había expresado sus temores por la enfermedad y había exhortado a seguir las medidas de precaución indicadas. “Por una vez seamos disciplinados los argentinos y cumplamos con todo lo que sugieren, por lo menos al principio. Son catorce días (la cuarentena). Hay que ponerse las pilas, obedecer y no hacerse el piola diciendo ‘yo hago lo que quiero’. No, esta vez no hay que actuar individualmente”.

El pedido de la conductora va en sintonía con los hechos que demuestran que hasta ahora, las medidas generalizadas de aislamiento tomadas en países donde la epidemia está en una fase más avanzada que en el nuestro, demostraron ser las más eficaces para frenar la progresión del virus. Sin embargo y frente a la progresión de casos confirmados este sábado -11 nuevos, llegando a un total de 45 en todo el país-, y aunque la situación no está descontrolada -al punto que incluso algunos de los infectólogos del comité de expertos convocado por el Ministerio de Salud consideraba que se podía esperar un tiempo más-, el Gobierno estimó prudente adoptar la medida del cierre temporario de los establecimientos escolares primarios y secundarios para contribuir a limitar la circulación de personas.