La tajante decisión que tomó Celeste Cid sobre su carrera

La actriz de 37 años hizo un importante anuncio a través de las redes sociales.

“A ver… juguemos”, escribió Celeste Cid en su cuenta de Instagram e invitó a sus casi dos millones y medio de seguidores de Instagram a que le enviaran preguntas que ella luego respondería a través de la misma red social. De inmediato, muchos usuarios quisieron saber sobre la carrera de la actriz que tiene 37 años y que comenzó a los 12 en Chiquititas.

“¿Volverías a grabar una tira?”, preguntaron del otro lado de la pantalla. “No”, fue la respuesta tajante que dio la actriz y explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión. “Tenía 12 años cuando hice la primera. Me llevó muchos aprendizajes y recuerdos muy hermosos, pero es una etapa concluida”, aseguró quien fue la protagonista de ficciones como Resistiré, Sos mi hombre y Para vestir santos, entre otros éxitos.

“Hace varios años que vengo sintiendo la necesidad de explorar otros lenguajes”, agregó la artista de 37 años que debutó como actriz en Chiquititas, allá por 1996, sumándose a la factoría de Cris Morena que vio nacer a decenas de actores que hoy brillan en la ficción argentina.

La última tira diaria que protagonizó Celeste Cid fue Separadas (2020), junto a Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Mónica Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena Accardi y Julieta Nair Calvo, Mariano Martínez, Sebastián Estevanez, Ludovico Di Santo, Maxi Iglesias, Victorio D’Alessandro, Andrés Gil, Iair Said y la participación especial de Viviana Saccone. Dicha ficción de Polka quedó inconclusa ya que las grabaciones fueron interrumpidas por la pandemia del coronavirus y luego no se lograron retomar.

Más tarde, cuando se aprobaron los protocolos para que la industria audiovisual se pusiera en marcha, Celeste Cid fue convocada para ser parte de Planners, la miniserie que contará la vida de la wedding planner Bárbara Diez y que se emitirá por Star+.

Desde entonces, la actriz comparte en sus redes sociales la experiencia de formar parte de un nuevo formato -como lo es el de la miniserie- y bajo la dirección de Daniel Barone, con quien ya ha trabajado en otras oportunidades. “La primera vez que trabajé con él fue en el año 2004, con Locas de amor, luego siguieron Mujeres asesinas, otros unitarios y mi muy (nuestro) amado en mi corazón Para vestir santos”, dijo tiempo atrás cuando anunció su nuevo proyecto y celebró hacerlo con el talentoso director.

“La felicidad que siento es mucha, tener la posibilidad de volver a trabajar de lo que me gusta”, agregó por ese entonces. Y también hizo referencia al hecho de retomar su actividad luego de que la pandemia pusiera en pausa todas sus actividades. “Volver a ensayar, encontrar risas, aún debajo de los tapabocas, las miradas volviendo a encontrarse y un pequeño mundo que se empieza a construir. Nunca pasé tanto tiempo sin trabajar, desde que tengo 12 años. Siento mucha alegría, gratitud, nervios, entusiasmo, como aquella niña que daba esos primeros pasos, con toda esa bola de sensaciones encima”, agregó la actriz que encarnará a la exitosa wedding planner en la miniserie que compartirá elenco con Leticia Siciliani, Gonzalo Valenzuela, Marcos Montes y Matías Recalt.

