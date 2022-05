La tasa de creación de empleo privado está en el mayor nivel en una década

Compartir

La economía argentina comenzó el año con una marcada recuperación del empleo formal en el sector privado, una velocidad de recuperación no registrada desde 2011, apuntalada por la reactivación productiva de 2021 y los primeros meses de 2022 en los cuales la industria tuvo el mejor abril desde 2015, según el Informe de Panorama Productivo del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI).

Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, 119 mil personas pasaron a ser asalariadas registradas en el sector privado, lo que representó una suba de 2%, a un promedio de casi 20 mil nuevos empleos privados registrados mensuales, precisó el centro de estudios del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Desde 2011 que el empleo formal no se recuperaba a esta velocidad, que cobró tal magnitud gracias a repuntes en actividades como la industria, la construcción, el petróleo, la minería, el software, el comercio y, más recientemente, el turismo y la gastronomía, entre otras ramas, destacó el CEPXXI.

En el trabajo se detalló que el empleo industrial fue uno de los grandes impulsores del empleo: en febrero pasado, la Argentina tuvo casi 67.000 puestos de trabajo industriales formales más que en febrero de 2020, justo antes de la pandemia.

Además, este incremento fue federal: 21 de 24 provincias tienen hoy más empleo manufacturero formal que antes de la pandemia.

Asimismo, la recuperación del empleo industrial formal fue generalizada a la mayoría de las ramas manufactureras: en febrero de 2022, 20 de 24 ramas industriales tuvieron más empleo formal que dos años atrás.

En este sentido, el crecimiento del empleo industrial está impulsado por un aumento de la actividad manufacturera, que tuvo el mejor arranque de año desde 2018, un buen desempeño de comienzo de año que se mantuvo en abril.

De acuerdo al índice adelantado de producción industrial del CEPXXI en base al consumo de energía en las plantas industriales, la industria tuvo el mejor abril desde 2015, y creció 6,3% contra 2021.

En la medición desestacionalizada creció 2,3% mensual: 12 de las 14 ramas industriales relevadas crecieron contra abril de 2021 y 11 lo hicieron contra 2019.

A nivel firma, puede observarse que de 1.058 plantas industriales relevadas, 52,7% consumió más energía en abril de 2022 que en abril de 2021 y 58,7% lo hizo comparando contra abril de 2019.

El consumo también muestra un notable repunte: en las ventas en supermercados y mayoristas, en febrero de 2022 las mismas superaron las de 2019 en términos reales (+5,6% y +14% respectivamente) y las de 2020 (+0,4% y +2,4%) aunque con heterogeneidad en los productos consumidos.

Por su parte, en lo que va del año las ventas con Ahora12 en precios constantes superan con holgura los niveles de 2020 y 2021 (por ejemplo, en abril de 2022 la facturación con el programa creció 40% en valores reales contra mismo mes de 2021).

En cuanto al turismo, en febrero continuó repuntando: Si bien el turismo receptivo (de extranjeros) todavía permanece muy por debajo de los niveles de la prepandemia, el de residentes coronó un inicio de año récord, de la mano de programas como el Previaje.

En el primer bimestre del año el turismo interno por parte de residentes creció 9,1% contra el mismo período de 2020, que había sido una muy buena temporada justo antes del inicio de la pandemia.

