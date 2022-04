La Unión cerró la temporada con una derrota ante Regatas de Corrientes

Compartir

En el cierre de la fase regular, Regatas Corrientes logró una sólida victoria sobre La Unión de Formosa por 98 a 87. El elenco remero desniveló con su producción ofensiva en el segundo y tercer capítulo -25 a 17 y 26 a 18- llegando a tener ventaja de 18 -67 a 49- en el tercero con la que controló el resto del juego. Por su parte, La Unión jugó su último partido de esta temporada.

Piñero, con 24 puntos -9 de 12 en tiros de cancha- y Nicolás Aguirre –19 con 5 de 8 en triples- lideraron la ofensiva del ganador. En el local hubo 19 de Maldonado, 14 de Podestá y 13 de Arn.

Con un activo Maldonado, La Unión largó muy firme en ataque para despagar por 8 -15 a 7- en poco más de 4 minutos. Hubo tiempo muerto del visitante que de regreso al juego se recostó en la puntería exterior para meter un parcial de 13 a 2 que lo dejó a un triple -20 a 17- con protagonismo de Arengo. Esa corrida se cerró con un triple Piñero y Regatas estaba al frente aunque no pudo cuidar el liderazgo ya que Podestá sumó en la pintura para poner al local arriba por la mínima -27 a 26-.

Giordano y Mitchell, desde el banco, armaron un 7 a 3 para la visita en la salida del segundo y de nuevo mandaba -33 a 30-. Se consolidó arriba con un 5-0 vía Quinteros y Hogan para obtener 6 de luz -38 a 32- y con más puntería de afuera –Piñero- y también corriendo a cancha abierta, tenía 11 en su cuenta -45 a 34- con 4 minutos por jugar.

Ginóbili paró el partido, mandó de nuevo a escena a Maldonado pero a esa altura Regatas seguía produciendo en ataque, llegando a tomar 13 -49 a 36- aunque en el tramo final La Unión pudo bajar la brecha: 51 a 44.

En cinco minutos del tercero, Regatas se disparó con una carrera de 16 a 5 para ponerse a 18 -67 a 49- siempre con variantes para atacar el aro, liderados por Piñero -21 puntos hasta acá-. Con tanto repertorio ofensivo del rival, lo que hacía La Unión en el aro de enfrente siempre era poco y solo podía, ocasionalmente, bajar la distancia, tal como ocurrió en el cierre de la fracción: 77 a 62.

El capítulo final iba a tener la paridad del primero, claro que esa situación solo tenía un favorecido: Regatas. El local achicó a 11 -82 a 71- pero cuando el visitante lograba fluir en ataque volvía a subir la distancia -88 a 73-.

Para los cinco minutos finales no hubo mayores novedades. La Unión dejando lo que le quedaba para acomodarse de nuevo a 11 -92 a 81- con 2,16 minutos lo que obligó al tiempo muerto de Calvi, y en el regreso solo cuatro anotaciones por delante, con un 6-6 para cada lado para no mover nada más.

