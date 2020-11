Laboratorio del Hospital Evita, listo para procesar muestras rápidas de detección de coronavirus

Compartir

La Provincia reforzó el sistema de recolección de estudios, con esta nueva metodología que permitirá en un máximo de dos horas conocer si un paciente es o no positivo a coronavirus. La rapidez en los resultados es clave ante el masivo ingreso de personas al territorio provincial

Ante el alto riesgo epidemiológico que representa el ingreso masivo de personas a la provincia de zonas con circulación del virus pandémico COVID-19, el laboratorio del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Interdistrital Evita de la ciudad de Formosa, ya está preparado con todo el personal y el equipamiento para comenzar con el procesamiento de las muestras rápidas, un método que permitirá agilizar los tiempos en la detección de casos positivos a coronavirus.

Así lo certificó el director del hospital, el doctor Samuel Gutiérrez, quien confirmó que esta nueva metodología de muestra de NEOKIT PLUS inventado por científicos argentinos a partir de ahora se sumará al diagnóstico de PCR que se viene realizando en la provincia.

En ese sentido, describió que hay distintos métodos de diagnósticos de detección del virus COVID-19 que se pueden dividir en rápidos o lentos. “En el caso del PCR que es un método de tiempo real que necesita un equipamiento muy especial con un personal capacitado para la manipulación del genoma del virus compuesto de ARN, que por lo general en promedio de tiempo se tarda entre 8 a 10 horas e inclusive en algunos casos hasta 24 horas el procesamiento de las muestras y es una técnica 100 por ciento efectiva”, precisó Gutiérrez.

Asimismo, recordó que este método es el que se viene utilizando en la provincia a partir de la descentralización del Gobierno nacional a través del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón”.

“Ahora se sumará los test rápidos donde aquí también se busca detectar el virus COVID-19, pero de una manera más rápida a través de una metodología diferente al de biología molecular, ya que no hay tanta manipulación del genoma del virus”, explicó, ampliando que la diferencia con el PCR es que “no requiere de mucha tecnología o aparatología y es un estudio que tarda aprox. dos horas, permitiendo obtener resultados de forma masiva a través de un hisopado tanto nasal como de la saliva”.

El profesional aseguró que la nueva metodología cualitativa ya se puso en marcha en el Hospital Interdistrital Evita. “Se denomina NEOKIT PLUS método rápido inventado por científicos argentinos lo que además habla del enorme descubrimiento de la ciencia al colocar a nivel mundial estos kits”, resaltó, los cuales “en Formosa nos va a permitir estudiar a las personas que masivamente ingresarán al territorio provincial, que según lo planificado en el programa de Ingreso Ordenado y Administrado podría ser hasta de 500 a 600 por día”.

Por esta razón, es que advirtió el profesional de la salud que “reforzamos el sistema de recolección de muestras”, valorando en ese sentido “la firme y férrea decisión del gobernador Gildo Insfrán que nos propuso a todos ser protagonistas y hacer lo imposible para defender la salud y la vida de los 640 mil formoseños”.

Toma de muestras

Por otro lado, el doctor Gutiérrez hizo hincapié en explicar que “hay un equipo de profesionales que se encargará de realizar los hisopados a las personas que vayan ingresando a la provincia y serán operativos tanto en los distintos Centros Alojamiento Preventivo (CAP) habilitados por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, como también en la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC)”, para posteriormente “enviar una parte de los hisopados al Laboratorio Biomolecular del HAC para el procesamiento con la técnica de PCR, y otra al laboratorio del Hospital Interdistrital Evita preparado y equipado para el análisis de test rápidos”.

También, ante lo masivo de los ingresos de los más de 8 mil inscriptos en el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado a la provincia, advirtió que “en el caso de presentarse un importante número de contagios se planificó utilizar el estadio Cincuentenario acondicionado con 240 camas para que allí las personas que cursen la enfermedad cumplan con el aislamiento de 14 días”.

“Un Estado preocupado

por la salud”

“Lo más importante es defender el estatus sanitario que hoy tiene la provincia de Formosa frente a la pandemia el cual es gracias a que existe un Estado preocupado por la salud de todos los formoseños, y donde además hay un acompañamiento de la comunidad a las medidas adoptadas por el Gobierno durante estos más de ocho meses transcurridos”, enfatizó categórico el director del Hospital Interdistrital Evita.

Para concluir, agregó: “Debemos sentirnos orgullosos con el sistema de red de salud pública provincial que cuenta con personal capacitado y preparado y con un equipamiento que nos permiten estar al nivel de cualquier otro centro de salud a nivel nacional e internacional”.

“Permite rapidez

en la respuesta”

A su turno, el responsable del área de Laboratorio del Hospital Interdistrital Evita, el doctor Alejandro Capello, ahondó con mayor profundidad sobre la tarea que realizará los equipos de salud que analizarán las muestras de test rápidos.

Primero, hizo notar que hubo un etapa de instalación del equipamiento que llevó su tiempo de adecuación, para luego explicar que “estamos listo para el procesamiento de las muestras ya que contamos con todos los insumos necesarios, y con el personal capacitado y entrenado. Estamos preparados para recibir hasta unas 500 muestras por día y dar los resultados en 24 horas”.

Capello precisó que “los hisopados de test rápidos se utilizarán para las personas que de manera masiva están ingresando a la provincia a través de equipos de salud que saldrán a tomar las muestras”, y en tal sentido, adelantó que a partir de este viernes 27 se comenzaría con los operativos.

Ahondó diciendo que esta técnica que “se llama de PCR simplificada porque no ocupa el equipamiento que requiere ese método acotando los tiempos de procesamiento; pero la información es básicamente la misma, se trabaja en la detección del virus COVID-19 dando como resultado si es positivo o negativo lo que permite ampliar el campo y la rapidez en la respuesta”.

Por último, aclaró que los test rápidos no se deben confundir con las pruebas serológicas donde allí se detectan anticuerpos. “En cambio en las muestras rápidas se detectan o se trabaja sobre el genoma del virus, pero el tiempo de procesamiento y resultado es de 2 horas máximos, lo cual está directamente relacionado con la cantidad de muestras que se procesen”, concluyó.

