Lammens: “Falta mucho para que vuelva el público a los estadios”

El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, en diálogo con Télam Radio, afirmó además que buscarán desde el Ejecutivo que “algunos partidos puedan verse por la TV Pública”.

Matías Lammens, consideró hoy que “falta mucho para que vuelva el público a los estadios”, aunque remarcó la intención de que, una vez resueltos los problemas judiciales respecto de las transmisiones, algunos partidos del fútbol local se puedan ver por la TV Pública.

“Viendo lo que pasa con la segunda ola (de la pandemia de coronavirus) en Europa, yo no creo que a corto o mediano plazo pueda volver el público a los estadios del fútbol argentino. Falta mucho todavía”, dijo Lammens en entrevista con Télam Radio.

“Sí, desde el gobierno nacional, tenemos la intención de que algunos partidos puedan verse por la TV Pública, aunque hay que esperar que se resuelva el proceso judicial”, indicó, en referencia al conflicto surgido luego de que la AFA rompiera unilateralmente el contrato por los derechos del fútbol con la empresa Fox Sports.

El ministro mostró también su “orgullo” por el proceso de profesionalización del fútbol femenino, aunque pidió “dar más pasos, porque todavía no se ha avanzado como debiéramos”.

“Tenemos previsto un programa para aumentar la infraestructura de los clubes para el fútbol femenino, que difiere mucho todavía del masculino. Queremos que el fútbol femenino argentino también sea una potencia mundial como el de los varones”, puntualizó.

Lammens remarcó asimismo la importancia del programa “Clubes en Obra”, que impulsa su cartera y que llegó ya a 1.200 entidades de todo el país y “generó 10 mil puestos de trabajo”.

