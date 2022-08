Larreta criticó al Gobierno por la escalada de violencia en Rosario: «Cadasemana hay más muertes»

Compartir

La escalada de violencia en Rosario no cede. El último episodio tuvo lugar ayer, por la noche, cuando un nuevo tiroteo en la ciudad santafecina ocasionó la muerte de una persona y que otras cinco, entre ellas un menor de 9 años, resultaran heridas. En este contexto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra el gobierno nacional y pidió “compromiso” para combatir al narcotráfico.

“Cada semana hay más tiroteos, más droga girando en las calles y, sobre todo, más muertes, que son vidas de argentinos que no se recuperan más”, reflexionó el dirigente de Juntos por el Cambio a través de una serie de porteos en las redes sociales.

Rodríguez Larreta, que visitó Rosario a fines de la semana pasada, sostuvo que el Gobierno tiene que “mirar el problema de frente y resolverlo con un plan integral que sea inflexible contra los delincuentes y las mafias violentas”. “Es con firme decisión política y un plan, se puede”, completó.

El tiroteo que tuvo un desenlace fatal ocurrió en la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Magallanes, en el barrio Ludueña, cerca de las 21. En esa zona ya había habido un enfrentamiento el pasado jueves entre dos grupos antagónicos que se disputan el control del territorio.

La víctima fatal fue identificada como Esteban Fernando “Chuchu” Cuenca, quién fue herido de bala en la zona del tórax e ingle. Si bien fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), el hombre ingresó sin vida, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

En la zona del tiroteo también se encontraba un nene de 9 años quién sufrió una herida de bala. Sus familiares lo trasladaron al hospital de niños Zona Norte donde los médicos confirmaron que el impacto ocurrió sobre un tobillo. Luego de estabilizarlo, se decidió dejarlo en observación.

Además del menor, fuentes policiales detallaron a Infobae que los otros heridos fueron identificados como: Mario Ángel Cariso, Dámaris Arrieta, Sergio Arrieta y Julián Arrieta. Todos ellos, fueron trasladados de emergencia al hospital Alberdi debido a que recibieron impactos de bala en los miembros inferiores.

Luego de ser atendidos de urgencia, tres de los heridos mayores de edad recibieron el alta médica. Sin embargo, Sergio Arrieta tuvo un impacto de bala en la pierna izquierda con orificio de entrada sin salida. Por tal motivo, fue trasladado y permanecerá internado en el Hospital Alberti donde deberán extraerle el proyectil.

En el caso interviene el fiscal de homicidios dolosos, Adrián Spelta. De acuerdo a lo informado por el diario La Capital, el conflicto inició con un ataque a tiros contra un punto de venta de drogas. Luego, el enfrentamiento continuó contra efectivos de la Gendarmería y personal de la policía provincial.

A través de las redes sociales, amigos y familiares de la víctima fatal lo despidieron y expresaron su dolor. Además, plantearon que Cuenca no estaba vinculado al narcotráfico sino que se encontraba en la zona vendiendo empanadas junto a un grupo de personas.

Al respecto, vecinos de la zona indicaron a medios locales que una agrupación de jóvenes denominados “Los Pibes del Ludueña” estaban vendiendo empanadas con el objetivo de recaudar dinero “para poder viajar a distintas provincias para jugar a la pelota”, indicó Carolina López, vecina del barrio. Además, amigos de la víctima sostuvieron que murió “de rebote sin motivos” dado que no estaba vinculado a grupos narcotraficantes ni consumía drogas.

El fiscal Adrián Spelta confirmó a La Capital que el tiroteo no ocurrió entre fuerzas de seguridad y “soldaditos” sino que fue protagonizado por bandas antagónicas. En ese marco, quedaron involucrados un grupo de jóvenes que vendían empanadas. Entre ellos, Cuenca quién solía jugar al fútbol y era conocido en el barrio, de hecho, varios testigos lo identificaron y confirmaron que solo estaba vendiendo empanadas para recaudar fondos destinados a la estadía en el Mundial de Potrero.

Si bien la causa se encuentra en plena investigación, trascendió que el tiroteo inició a partir de dos personas a bordo de una moto que al llegar al lugar balearon el frente de un búnker de drogas que se encuentra lindero a la plaza. A partir de allí inició la balacera que provocó un muerto y cinco heridos ocasionales. De confirmarse dicha situación, los heridos se sumarían a las recientes víctimas ocasionales de tiroteos entre bandas narcos que se enfrentan en la vía pública.

Este hecho ocurrió cerca de donde el jueves a la noche se produjo otro tiroteo en el marco de una presunta guerra entre grupos antagónicos que se disputan el control del territorio.

