“Las carreras que se dictan en el Instituto Universitario Formoseño pertenecen a la UNaF”

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El Psgo. Rafael Olmedo, docente de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), se refirió al reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Resistencia que ratificó todo lo actuado por la actual gestión en el proceso eleccionario de la FAEN. Del mismo modo, dejó en claro que “las carreras que se dictan en la localidad de Laguna Blanca, en el Instituto Universitario Formoseño (IUF), pertenecen a la Universidad Nacional de Formosa”.

“La Cámara Federal de Resistencia ya vino sacando fallos en varias oportunidades sobre todo aquel proceso actuado durante el año pasado, donde la Universidad entró en una controversia y enfrentamiento político, con muchas presentaciones de parte de un sector de la institución con acompañamiento de estudios jurídicos y algunos funcionarios de afuera”, indicó.

Explicó que “los fallos de la Cámara fueron contundentes y ratifican todo lo actuado por parte de la actual gestión, viendo la prolijidad de todas las documentaciones presentadas”.

“Este nuevo fallo es bastante contundente y ratifica las elecciones de la FAEN, consagrando al actual decano y vicedecana de la Facultad, el Lic. Darío Guerra y la Dra. Carolina Pistilli. Todo lo actuado fue en forma prolija, ratificando todas las resoluciones y el proceso electoral”, subrayó.

Recalcó que “el intento de elecciones paralelas, tratando de posicionar al Cdor. Goicoechea como decano fue desestimado. Las consideran nulas y dictaminan las costas que tiene que pagar el mencionado y su abogado”.

“La Cámara falló a favor de todo lo actuado por la Universidad, ratificando todo el proceso eleccionario. También todas las sesiones del Consejo Superior, donde convalida sus resoluciones, al igual que los Consejos Directivos”, robusteció.

Sobre la creación de la Universidad Provincial de Formosa, dijo que “hay diversas interpretaciones, cada uno tiene su posición tomada. Me sorprende el momento en que llevan adelante este proyecto de ley, porque se están discutiendo cuestiones que tienen que ver con la participación de la Universidad en programas nacionales y cuestiones presupuestarias, pero me gustaría aclarar que de primera forma y medida todo proyecto de creación de una Universidad lo consideramos saludable, en el sentido de que son oportunidades para los jóvenes”.

No obstante, esclareció que “en la presentación del proyecto los legisladores respaldan un proyecto presentado por el Gobernador Gildo Insfrán que pone base sobre el Instituto Universitario Formoseño, que fue creado por decreto del Gobierno de la provincia, que en este momento no tiene ninguna ascendencia académica”.

“Las distintas carreras que se dictan en la localidad de Laguna Blanca, que son la Lic. en Turismo, la Lic. en Ciencias Ambientales y la Ingeniería en Producción Agropecuaria, son presentadas, acreditadas y certificadas por la CONEAU y el Ministerio de Educación de la Nación y son de la Universidad Nacional de Formosa”, enfatizó.

“Pertenecen a la Facultad de la Producción y Medio Ambiente de la UNaF. Los alumnos que están inscriptos en las mencionadas carreras son alumnos de la Universidad Nacional de Formosa. Los títulos los emite la UNaF. El IUF es un ente del cual se vale el Gobierno de la provincia para depositar, hacerse cargo de los haberes de los docentes y el personal administrativo”, abundó.

“Ni siquiera es una extensión de la UNaF, porque la Universidad dentro del convenio marco con la provincia se crea un protocolo con el Instituto creado por el Gobierno de la provincia. Y también hay que dejar en claro que todos los bienes que el Gobierno destina para el desarrollo de las actividades prácticas y académicas del IUF lo hace al Instituto, por lo que las carreras que se dictan en la localidad de Laguna Blanca, en el IUF, pertenecen a la Universidad Nacional de Formosa y fueron aprobadas por el Consejo Superior, que elevó al organismo que acredita las carreras que es la CONEAU, que aprobó las mismas y las elevó al Ministerio de Educación de la Nación, que les hizo el reconocimiento”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp