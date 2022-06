Las concesionarias reclaman una ley para «equilibrar» la relación con los fabricantes

Compartir

El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) pidió apoyar la iniciativa que busca evitar contratos abusivos y propuso imponer en el mercado local las mismas reglas que en los países de origen de las automotrices.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) reclamó este miércoles en la Comisión de Industria del Senado la sanción de una ley especial para el sector que «equilibre» la relación con los fabricantes de automóviles al asegurar que existe «un vacío legal» que perjudica al rubro.

Al exponer ante la comisión de Industria y Comercio de la Cámara alta, el presidente de ACARA, Ricardo Salome, declaró en la mañana del miércoles que, con una nueva iniciativa que regule el vínculo con los fabricantes de automóviles, se busca «cubrir la inseguridad jurídica y la gran desproporción» entre las partes.

Según Salomé, actualmente los contratos de concesión para la adquisición de vehículos en el país «son totalmente abusivos» con «cláusulas predispuestas que conducen a contenidos arbitrarios e irracionales» que perjudican a los consumidores.

El dirigente aseguró ante los senadores del oficialismo y de la oposición que, con una nueva ley, se busca «fortalecer la relación (con los fabricantes de autos) de forma equitativa facilitando la relación con el consumidor final».

Añadió que existe «una continua situación de incertidumbre» que dificulta el acceso de los consumidores a la adquisición o renovación de vehículos en el país.

«No pretendemos tener un régimen especial que no esté en otras partes del mundo. Queremos en Argentina tener el mismo tratamiento que tienen las terminales automotrices con sus concesionarios en sus países de origen», sostuvo.

Salomé pidió «una legislación avanzada» para obtener «un trato equilibrado con relaciones jurídicas estables y no que haya una parte de los contratos que tenga una posición dominante» y afirmó que «es necesario volver a los niveles de venta de 2013».

En un informe que dejó a los legisladores, el dirigente explicó que «la cadena de valor automotriz de la cual los concesionarios de ACARA forma parte representa a mayo de 2022 el equivalente al 2,5 por ciento del PBI argentino ocupando el decimo lugar entre las 13 cadenas identificadas en todo el país».

«Estamos convencidos que el Congreso debe dictar una ley particular destinada a tratar el contrato de concesión automotriz con el objetivo de garantizar un equilibrio entre el concesionario y su fabricante terminando así con el vacío legal en la materia y para que no haya cláusulas abusivas», aseveró.

Los miembros de la comisión que preside el senador de PRO por San Juan Roberto Basualdo se comprometieron a analizar los aspectos del proyecto de ley presentado por la entidad y pidieron escuchar también la posición de los representantes de fabricantes de automóviles.

El jefe de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, adelantó que se analizará y se trabajará en el tema y se evaluará si se efectúa una contrapropuesta a la norma presentada, mientras que desde Juntos por el Cambio, Víctor Zimmerman, apoyó la necesidad de abordar la problemática.

