«Las medidas implementadas para el agro están funcionando muy bien»

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, dijo este viernes que las nuevas medidas del gobierno nacional para las exportaciones de las economías regionales y de maíz «están funcionando muy bien», y se manifestó optimista sobre la posible normalización de las ventas avícolas a China tras la influenza aviar.

Sobre el denominado «dólar maíz», indicó que «está funcionando muy bien» y que esperan que «en esta ventana hasta el 31 de agosto el maíz, otros cereales y las economías regionales tengan un acumulado de liquidaciones por US$ 2.000 millones», y agregó: «Creo que se va a cumplir sobradamente este objetivo al ritmo que se inició», afirmó.

En ese sentido, en declaraciones a radio Provincia, expresó que «la proyección no va a ser lineal», pero tienen «garantizado cumplir este objetivo» que, dijo, «es necesario hacerlo en el marco de fortalecer la reserva del Banco Central en un contexto complejo». Es fundamentalmente por dos cuestiones: «la deuda atroz que dejó el gobierno anterior, de más de US$ 45.000 millones, que condiciona fuertemente el funcionamiento de las cuentas públicas con compromisos que son muy difíciles de asumir, y un contexto que también se ve agravado por la sequía del último año».

«Todos los sectores entienden la magnitud y el impacto de esta sequía porque no están vinculados directamente, pero nos faltó la mitad del saldo exportable, del complejo de cereales y oleaginosa, eso significa U$D 18.000 millones de manera directa y si le sumamos actividades complementarias estamos tranquilamente entre U$D 22.000 y US$ 24.000 millones», explicó el funcionario.

«Faltaron más de un millón y medio de viajes -agregó-, eso es menos trabajo para la empresa de transporte, para el camionero, la estación de servicio, la gomería, todo lo que significa en el interior. Este es el contexto complejo que tenemos, en el cual se toman estas medidas y, afortunadamente, se pueden cumplir con los objetivos y sostener los compromisos sin resentir la actividad económica, sin hacer ajustes, todo lo contrario».

Indicó que «las críticas corren por cuenta de ellos, mi función y responsabilidad es generar condiciones y trabajar por indicaciones del ministro para que el sector logre su mayor desarrollo y potencial posible», dijo.

Agregó que «en este contexto, aún por la sequía lo estamos tratando de hacer, ha habido muchas medidas, una inversión muy importante del Ministerio de Economía para atender distintas cuestiones que pueden ser opinables y están en el marco del respeto»

Por otra parte, sobre las negociaciones que se están llevando adelante para abrir mercados con China con la posibilidad de exportar producciones avícolas, afirmó: «Vienen bien, estamos con una hacienda interesante con China, son varios temas: menudencias porcinas, menudencias bovina, que tienen un alto valor agregado y permiten mejorar todo lo que es la oferta de la ganadería bovina y porcina al mercado chino»

«También estamos cerrando un acuerdo sanitario -agregó-, un certificado para poder exportar trigo a China y fruto seco. En cuanto a las exportaciones avícolas, no es un nuevo mercado, sino que lo que estamos trabajando es el restablecimiento, poder exportar nuevamente, ya que las exportaciones se interrumpieron a partir del 15 de febrero, que perdimos el status sanitario porque dejamos el país libre de influencia aviar», afirmó.

Valoró que se esté recuperando «el estatus» para lo cual se propuso «un trabajo de zonificación para garantizar que los productos que ingresen a China no sean de zonas que puedan estar afectadas por la influencia aviar».

«Nos fue muy bien, ahora ellos están evaluando la propuesta, escucharon a los técnicos de Senasa y funcionarios de Agricultura», completó.

«Nos permitimos ser optimistas para el restablecimiento de las exportaciones avícolas, que es el 65% de las exportaciones del sector», indicó Juan José Bahillo.

