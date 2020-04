Las nuevas reglas del fútbol: manos, offside y penales, las novedades de la International Board

Compartir

La International Board publicó modificaciones y aclaraciones del reglamento que entrarán en vigencia cuando comience la temporada 2020/21.

El 29 de febrero pasado, cuando el coronavirus empezaba a expandirse y todavía no había frenado el fútbol, la International Football Association Board (IFAB) celebró su Reunión General Anual número 134 en Belfast (Irlanda del Norte). Entre otros temas importantes, las autoridades decidieron cambiar algunas reglas de juego que entrarán en vigencia a partir de la temporada 2020/21. Sin embargo, como la pandemia provocó que haya que ajustar los calendarios, habrá que ver si se comienzan a aplicar a partir del 1° de julio o bien cuando comiencen nuevamente los torneos.

De todas maneras, la circular de la Asamblea General Anual N°134 fue publicada hace pocas horas y tiene modificaciones y aclaraciones importantes en lo que respecta a las infracciones por mano, el penal, las posiciones adelantadas, el VAR y hasta las tarjetas amarillas. De todas maneras, este es el primer paso. Primero se informa y luego se comunica oficialmente a los instructores de FIFA de las distintas naciones, que a su vez lo bajan después a cada país.

Las manos

-Si un atacante, de manera accidental, toca la pelota con el brazo o la mano, y luego la pelota le llega a un compañero y termina en gol, se anula y se considera infracción.

-Si tras tocarla con el brazo o la mano de forma accidental la pelota recorriera una cierta distancia y/o se dieran varios pases antes de un gol o de una ocasión de gol, no se considera infracción.

-Para determinar si es mano o no, se fijó la línea que separa el hombro y el brazo por debajo de la axila.

El penal

-Si un arquero se adelanta, pero la pelota no ingresa al arco o pega en algunos de los palos (sin que la toque el arquero), no se considera infracción del arquero.

-Se advertirá al arquero que cometa una infracción una primera vez y se le mostrará tarjeta amarilla en caso de que lo haga nuevamente.

-Si el pateador y el arquero cometen una infracción al mismo tiempo, se va a sancionar solo al pateador.

Protocolo del VAR

-En primera instancia, el árbitro revisará la jugada usando las imágenes de una sola señal de televisión. Ej: el juez ve las imágenes de Fox Sports, las mismas que tiene la gente en sus casas. La idea es que los árbitros pidan menos perspectivas para perder menos tiempo, un problema habitual en los partidos.

-En el caso que no pueda tomar una decisión o sea una jugada muy compleja o con diferentes interpretaciones, podrá pedir nuevos ángulos y la ayuda del resto del equipo arbitral del VAR.

-Se hace hincapié en que el árbitro vaya a revisar las jugadas al monitor. En el caso de la Premier League, esto no ocurre: los árbitros deciden según lo que les comunica el VAR y rara vez la revisan.

Tarjetas amarillas

-Todas aquellas infracciones en las que se interfiera un ataque prometedor o se acaba evitando, se sancionarán con tarjeta amarilla.

-Se amonestará al jugador que no respete los cuatro metros de distancia obligatoria en un pique.

-Si a un jugador le sacan una amarilla durante el partido y otra en la tanda de penales, el juez informará que sacó dos tarjetas, pero no expulsará al jugador. O sea, cuando llegan los penales, no se tiene en cuenta lo que pasó en el partido.

-«Si se amonesta al arquero por adelantarse y ya tenía amarilla, son dos amarillas pero no expulsión. Está bien porque nos ahorra un problema», explicó el árbitro Pablo Echavarría.

Otras modificaciones

-A la hora de analizar una posición adelantada, ahora la mano voluntaria de un defensor habilita automáticamente al atacante. ​

-Si en un saque de arco o tiro libre, el arquero le da la pelota a un compañero, y este se la devuelve con la cabeza o el pecho para que el arquero la agarre, se repetirá el saque y no se sancionará la acción, a menos que se repita.