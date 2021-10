«Las obras educativas demuestran la equidad social y territorial que caracteriza al Modelo Formoseño»

Compartir

El ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Luis Basterra, puso en valor que la equidad social y territorial del Modelo Formoseño, con respecto de la educación, se ve reflejada en las recientes inauguraciones de edificios educativos llevadas a cabo por el primer mandatario provincial, el doctor Gildo Insfrán.

«Son obras públicas relacionadas a la mejora permanente del sistema educativo, tanto en calidad como en accesibilidad», sostuvo.

Además, aseguró «por responsabilidades anteriores me ha tocado recorrer el país y en otras partes de la Argentina no se ve esto, no existe otra provincia que tenga el volumen de inversión pública para la equidad».

En este sentido, expresó que «recordemos que cuando Néstor Kirchner vino a Formosa, firmó el acto de Reparación Histórica, en donde se reafirmaron conceptos que nuestro Gobernador nos propuso a los formoseños».

Seguidamente, indicó que durante mucho tiempo Formosa no fue incluida dentro de lo que era una planificación estratégica de país, manifestando que «quienes gobernaron durante cuatro años (refiriéndose a la gestión de Mauricio Macri), pertenecen a la ideología que consideraba que habían provincias que eran inviables».

Modelo de equidad

«El gobernador Insfrán les presentó a los formoseños un proyecto que claramente mostró que nuestra provincia no solo es viable, sino que es deseable para quienes hemos nacido o hemos elegido vivir en ella», esbozó el jefe de la cartera educativa.

Y continuó aseverando: «a partir de allí, vino la planificación de caminos, de redes de energía, de servicios de salud y de servicios educativos. Actualmente tenemos más de 1400 obras que ponen en igualdad de condiciones a las niñas, niños y jóvenes del oeste formoseño y de la capital, que demuestran la equidad social y territorial que caracteriza al Modelo Formoseño».

En este punto, explicó que este Modelo siempre ha pensado que la educación debe ser universal e inclusiva para todos y que después está el otro modelo (el de la oposición) «que piensa que solo hay una elite que puede acceder al conocimiento y al desarrollo de sus capacidades», circunscriptos a quienes tienen poder adquisitivo.

Por otra parte, expuso contundente que «yo salgo en defensa de nuestros docentes», rechazando los dichos del jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien en declaraciones desacertados apuntó en contra de la labor de los docentes formoseños.

«Es una ofensa hacia quienes dedican su vida para generar condiciones de equidad», expresó y puso en evidencia que el 65% de las niñas y niños de su distrito van a establecimientos privados, dando por hecho que esto debe ser porque su educación no es tan buena.

«La verdad nosotros somos una provincia con identidad y con una cultura defendida y desarrollada por nuestros docentes», afirmó con orgullo.

Modelo del fracaso

Respecto de la gestión nacional de Macri, el ministro Basterra denunció que «desprecian la acción del Gobierno y no toman en cuenta el país que dejaron, ni la situación de la pandemia».

Continuó: «nosotros nos hacemos cargo de las situaciones difíciles, pero ellos solo buscan especular con el contexto que dejaron, que fue un país destruido y endeudado y segundo, con un sistema de salud contra el cual atentaron».

En relación al ámbito educativo, recordó que «esa gestión no logró inaugurar ni un solo jardín y esto demuestra la mentira y la falacia que fueron apoyadas por grandes medios de comunicación que ayudaron a convencer de ideas que no fueron llevadas a la práctica».

Y amplió: «al contrario, en vez de generar reactivación creó endeudamiento, en vez de generar educación frenó todos los proyectos que forjaban equidad de acceso a la misma, quitó presupuesto a la educación. Esto es lo que hizo este Gobierno de inequidad».

