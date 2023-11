Las polémicas en el partido de Vélez y Argentinos: dos penales no cobrados y un final bochornoso

La igualdad de Vélez y Argentinos en el Estadio Diego Armando Maradona estuvo teñida de un polémico arbitraje de Pablo Echavarría, que estalló en el pitazo final con una queja colectiva del Fortín porque el juez no cobró dos penales cruciales para la visita en su lucha por escaparse del descenso.

A los dos minutos del complemento se dio la primera jugada discutida con el encuentro 1-0 en favor de los dirigidos por Sebastián Gallego Méndez. Joaquín García atacaba sobre el costado derecho cuando envió un un centro en dirección al área cortado por la mano extendida de Mariano Bittolo. Inmediatamente, García pidió penal, pero Echavarría cobró tiro libre a centímetros del rectángulo mayor. Allí, el VAR, a cargo de Nazareno Arasa, entró en acción. Luego de algunos segundos de revisión, la autoridad resolvió darle la razón al juez principal.

Pero, en las imágenes de la transmisión se observa claramente que el brazo del jugador de Argentinos estaba adentro del área y por lo tanto debió haberse cobrado penal para Vélez.

Más adelante, ya con el resultado 1-1 por el gol de Luciano Gondou, Pablo Echavarría regresó al foco de la polémica. En el tercer minuto adicionado, Gianluca Prestianni vio interrumpido su avance en el área por una mano deliberada de Javier Cabrera. El joven de 17 años estalló en un reclamo airado contra el árbitro, quien dejó continuar el juego.

Después de que la pelota abandonó la cancha, Arasa en el VAR volvió a darle la derecha al juez principal, a pesar de que debió haberlo invitado a ver la jugada en la pantalla porque, nuevamente, era penal para Vélez. Se trata de una mano deliberada que se ubica en una posición antinatural y frena la trayectoria del balón.

La finalización del duelo en La Paternal motivó que los jugadores del Fortín se acerquen de manera violenta e irrespetuosa a Echavarría para exigirle explicaciones por sus fallos arbitrales. Pese a haber sido empujado, pateado y golpeado, el encargado de impartir justicia no mostró autoridad alguna y no expulsó a ninguno de los agresores. Solo Santiago Cáseres vio la cartulina amarilla en medio de la escena.

De esta manera, Argentinos pudo quedarse con un punto como local y deberá vencer a Barracas Central en la fecha 14 para soñar con clasificar a la Copa Sudamericana 2024. Del otro lado, su rival quedó seriamente complicado porque tiene cuatro puntos de ventaja contra Colón, último que bajaría a la Primera Nacional, pero el Sabalero aún debe jugar el partido de la fecha ante Talleres y enfrentará a Vélez en Liniers en la última jornada.