«Las reservas se incrementarán US$ 6.200 millones en el corto plazo»

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que la Argentina incrementará sus reservas en alrededor de US$ 6.200 millones en el corto plazo, una vez que el Fondo Monetario Internacional (FMI) efectúe los desembolsos comprometidos en el acuerdo para refinanciar la deuda de US$ 45.000 millones contraída por el Gobierno de Mauricio Macri.

Estos desembolsos ingresarán a las arcas del Banco Central a través de US$ 7.000 millones de Derechos especiales de Giro (DEG), que al cambio significan US$ 9.800 millones, una vez que el Congreso Nacional y el directorio del organismo multilateral avalen el acuerdo suscripto entre ambas partes.

«Descontados los vencimientos con el FMI de marzo y abril, las reservas se incrementarán alrededor de US$ 6.200 millones gracias al desembolso que realizarán una vez que se apruebe el acuerdo en el Congreso y en el directorio del FMI», indicó el ministro Guzmán durante una entrevista este viernes en El Destape Radio.

Las declaraciones de Guzmán se dieron poco antes de que se concretara el ingreso formal del memorando de entendimiento al Congreso Nacional, para ser tratado la semana próxima por la Cámara de Diputados para su aprobación.

Precisamente, el atesoramiento de reservas fue definido por el ministro como un punto sustancial para controlar la inflación y mejorar de forma paulatina las condiciones macroeconómicas.

«Reducir la inflación es el principal objetivo de la política macroeconómica y acumular reservas es el punto de partida», explicó Guzmán.

Tras indicar que la inflación de febrero y marzo muestra «signos de tensión», explicó que lo primero que se necesita es «calmar las expectativas y no hay manera de hacerlo con escasez de reservas».

El ministro aseguró que el propio FMI evaluó que el programa previsto en el préstamo otorgado al Gobierno de Macri «fracasó», y parte de aquellos desembolsos terminaron en una «fuga de divisas».

«También reconocieron que debieron haber habido controles de capitales para evitar que pase lo que pasó. No quedaron ni escuelas ni hospitales, sino sólo problemas», subrayó el jefe del Palacio de Hacienda.

Al respecto, dijo que a medida que el Gobierno «acumule reservas» se podrán «adaptar regulaciones para el ingreso de capitales destinados a la economía real, desalentando siempre todo lo relacionado con maniobras especulativas».

«Es la primera vez que un acuerdo con el FMI tendrá que ser considerado por el Congreso de la Nación, a través de una ley que nosotros propusimos. Además, se trata de un acuerdo distinto a todos los anteriores, no sólo en la Argentina sino en otros países», puntualizó.

En este punto Guzmán fue más enfático: «Este acuerdo no tiene ninguna de las condicionalidades que podríamos denominar standard. No hay reforma previsional, ni laboral, ni privatización de empresas públicas, ni ajuste del gasto».

En cuanto al escenario tarifario, planteó que los usuarios que presenten situaciones de «mayor vulnerabilidad tendrán aumentos del 20%, muy por debajo del promedio de variación salarial».

