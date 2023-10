Las ventas minoristas del sector pyme cayeron 5,1% en septiembre

Las ventas minoristas del sector de pequeñas y medianas empresas (pymes) cayeron 5,1% anual en septiembre y acumulan una baja de 2,6% en los primeros nueve meses del año en relación a igual período de 2022.

Se trata del noveno mes consecutivo de retroceso interanual del consumo. Las ventas de septiembre también fueron 1,1% inferiores a las de agosto y de hecho fueron los peores registros en lo que va del año, señaló la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según el informe, el consumo “acusó la pérdida del poder adquisitivo familiar derivado de las fuertes subas de precios”, ya que “las políticas de ingresos lanzadas por el Gobierno no alcanzaron a contener la caída en la demanda”. Además, señala, hubo menos opciones de financiamiento en cuotas, lo que contribuyó a revertir decisiones de compra, en especial en bienes de mayor valor. También sucedió que algunos negocios notaron niveles de rechazo de pagos con tarjeta superiores a los habituales.

El peso de la inflación

Otro dato muy negativo, reflejo del impacto que la crisis y la inflación tiene sobre los sectores de menores ingresos, es que los sectores donde las caídas fueron más marcada fueron Farmacias, con una caída del 12,3% interanual, y Alimentos y Bebidas, donde el retroceso fue del 8,1 por ciento. De hecho, en septiembre, 6 de los 7 rubros medidos por CAME registraron variaciones negativas; la única excepción fue el sector de Calzado y Marroquinería.

Extrañamente, Farmacias, el rubro cuyas ventas cayeron más fuertemente en septiembre, es el único sector que en el acumulado de 9 meses registra un aumento, del 3,2 por ciento. En el extremo opuesto, Textil e Indumentaria vendió 7,3% menos que en enero-septiembre 2022.

En el sector de Alimentos y Bebidas el comentario más habitual de los empresarios consultados fue “no hay plata en la calle” y también hubo quejas por demoras en las entregas de los proveedores y faltantes de harina, azúcar, yerba, café, entre otros productos. Algunos comerciantes dijeron también que, debido a la inseguridad, abren menos horas, lo que resiente sus ventas.

En el sector Bazar, decoraciones, textiles para el hogar y muebles, una observación común fue que el público se alejó debido a los aumentos de precios y que además muchos negocios se quedaron sin mercadería debido a que los proveedores “no entregan” mercadería.

Clima benigno y Día de la Madre

El rubro Calzado y Marroquinería fue el único que aumentó sus ventas en el arranque de la temporada alta, ayudado la anticipación del clima benigno, que arrancó incluso en agosto. También puede haber influido, notaron algunos comerciantes compras “anticipadas” por el Día de la Madre (el próximo domingo, 16 de octubre), para anticiparse a nuevos aumentos. Los pesos queman.

La fortísima caída, de 12,3% en las venas del rubro Farmacias puede haber estado influida por la falta de ciertas drogas y medicamentos. “Hay faltantes de remedios costos y oncológicos. Hicimos descuentos de hasta 15% en compras sin obra social, la gente se lleva el medicamento más barato”, respondieron en una Farmacia de la localidad bonaerense de San Martín.

También las ferreterías y corralones de materiales de constricción notaron problemas de abastecimiento de mercadería y el hecho de que muchos compradores se toparon con los límites de su tarjeta de crédito.

En textil e indumentaria el retroceso mensual fue del 1,9%, pero en el acumulado es mucho más marcado: 7,3 por ciento. “El sector textil está muy complicado, no hay financiación y la cadena de pago está ahogada. No hay liquidez en la calle”, observaron desde un comercio porteño. “El panorama hasta fin de año es lamentable, no hay plata”, dijo a su vez un comerciante de Río Negro.

Los datos del “Índice de Ventas Minoristas” y los comentarios del informe de Came surgen de un relevamiento realizado del 2 al 6 de octubre entre 1.241 comercios minoristas del país.